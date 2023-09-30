台北遠東Cafe'自助餐廳 異國風味秋蟹料理吃到飽

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迎接食慾之秋，台北遠東香格里拉飯店館內人氣自助餐廳〈遠東Cafe'〉，即日起至11月2日推出海陸盛宴，新任主廚陳光輝率團隊以海陸當令食材入饌，推出各式秋季菜餚，取餐檯上有：口感柔嫩的現切〈爐烤澳洲和牛〉、創意滿點的〈迷你龍蝦蟹沙拉牛肉漢堡〉、南洋風味的〈軟殼蟹叻沙湯麵〉、墨西哥口感特色〈蟹肉酪梨手捲〉、〈清蒸藍蟹〉、什錦海鮮佐紐奧良香料醬與泰式酸辣醬等海陸美饌，全部可以澎派吃到飽，午餐與晚餐每位1,580元＋10％起，為異國風味秋蟹料理選項最多的吃到飽自助餐廳。

遠東Cafe'〉自助餐廳的現做麵點區，除招牌〈牛肉刀削麵〉深受食客喜愛，因應這次主題推出〈軟殼蟹叻沙湯麵〉，香辣濃郁的叻沙湯加入現煮的米粉、油豆腐、魚蛋等煮滾入味，最後加入酥炸過後的軟殼蟹泡於湯中，讓軟殼蟹吸飽叻沙湯汁，甜、鹹、辣味匯集激盪，香味濃郁、口感滑順，是開胃提振食慾的星洲美味。

〈蟹肉玉米湯配帕馬火腿〉是奶香濃郁的湯品，主廚將大人小孩都喜歡的玉米濃湯大升級，甜甜的玉米粒沉浸在濃湯中，加入現剝好的蟹肉、酥炸過的帕馬火腿，滿滿的蟹肉及細膩清甜奶香味融於口中，可搭配切片的法棍麵包蘸著濃湯享用，料多味美香濃可口。

清蒸，最能呈現海鮮新鮮度與肉質口感，〈遠東Cafe'〉主廚嚴選台灣東北漁港新鮮直送的各式當現流海鮮，蒸點區一口氣推出三款精選秋蟹，包含藍蟹、三點蟹、牛蹄蟹等。還有多種海鮮像是小鮑魚、透抽、大白蝦等新鮮海味，以簡單清蒸方式鎖住海鮮Q彈肉質，主廚精確掌握蒸煮時間，讓蟹肉保持鮮嫩彈牙的口感，並以蔥、薑、米酒提味，完美展現食材的鮮度與自然美味，喜歡重口味的食客還可搭配主廚特製紐奧良香料醬或泰式酸辣醬提味。

現點現做的〈螃蟹玉米粥〉，將蟹肉和玉米的甜味煮進粥中，通透的米芯入口香滑，熱熱的螃蟹玉米粥鮮甜美味，加上一點白胡椒粉和油蔥酥提香，濃郁口感與鹹鮮風味暖心又暖胃。

〈遠東Cafe'〉在鐵板區現煎現做的迷你漢堡，外形小巧可愛，很受歡迎。廚師將油花均勻的澳洲和牛牛胸肉，以黃金比例混和絞製成多汁Q彈的和牛漢堡排，再搭配師傅特製的龍蝦蟹肉沙拉醬，一絲絲龍蝦肉與蟹肉融入滑順的沙拉醬中，裡面還加上些許蝦卵增添口感，主廚特別將麵包用鐵板先烘熱再夾入滿滿海陸餡料，香酥麵包搭配鮮美多汁的內餡，「食」在過癮。

〈遠東Cafe'〉的日式料理餐檯除了平時深受食客喜愛的〈炙燒和牛握壽司〉外，活動期間還加碼供應〈香辣軟殼蟹卷〉及〈炸蟹棒天婦羅卷〉。其中香辣軟殼蟹卷的餡料還加入小黃瓜、紫蘇葉和鱈魚鬆增加香氣和口感，外層裹上炸天婦羅粉後，接著撒上一點七味辣椒粉添加微辣風味，最後以黑色魚卵點綴。另一款炸蟹棒天婦羅卷的餡料則是將飽滿Q彈的壽司米中包入酥炸過後的蟹棒天婦羅、小黃瓜、玉子燒、以及提升微嗆滋味的貝芽菜和鹽味乾瓢，層層包裹著幸福與滿足。

除壽司卷和各式握壽司料理令人垂涎三尺，師傅現點現做的手捲也是日式餐檯人氣王之一，師傅可依食客喜好客製手捲，而這季的推薦口味是將蟹肉加入辣椒片和墨西哥香料，以紅洋蔥脆、酪梨、香菜和些許檸檬汁橄欖油調和，有別於傳統日式手捲，主廚創意加入墨西哥風味選擇，墨西哥料理在製作上看似簡單，但這樣的簡單卻也不簡單，運用繽紛的醬汁和配料創造活潑熱鬧的口感，讓日式手捲有了新鮮風味。

除秋蟹料理，〈遠東Cafe'〉的〈現切慢火爐烤澳洲和牛〉亦值得推薦，主廚嚴選澳洲和牛胸靠腹部的軟嫩部位，將重達5公斤的牛肉以145到165度低溫慢烤二至三小時，簡單灑上鹽和胡椒調味，接著靜置攝氏50度的恆溫箱中一小時，慢慢熟成後由外而內鎖住肉汁，再將法式芥末醬抹至其上，切開後，立見淡粉色細嫩鮮美的肉質，嗜肉老饕不會失望。