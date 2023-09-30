免飛德國 慕尼黑啤酒節在台才能呼乾啦！

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●台中悅樂旅店在世界旅遊大獎（World Travel Awards）中獲「台灣領先精品酒店」肯定。圖／業者提供

每年9月底到10月初在德國慕尼黑舉行的「慕尼黑啤酒節」（Oktoberfest）又稱為「十月節」，堪稱全世界最盛大的啤酒嘉年華。2020年和2021年因新冠疫情停辦，今年復辦。為與全球「醉」大盛事同步，台北晶華酒店、台北萬豪酒店與台中悅樂店，各自在館內舉辦規模不同的德國啤酒節相關活動，活動期間參加者除可享用道地德國美食與啤酒，台北晶華與台北萬豪並有相關表演。台北晶華更將流傳近3世紀的德國節慶飲食文化帶進酒店三樓的宴會廳，於10月6日推出「德國啤酒狂歡派對」。活動當晚，挑高5米的空間將搖身一變成為德國啤酒節嘉年華的現場，布置比照慕尼黑活動現場的木製桌椅擺設，並以巴伐利亞藍白風格垂釣的掛旗打造彷彿置身德國啤酒花園的逼真臨場感。

台北晶華酒店攜手百年啤酒品牌HB慕尼黑皇家啤酒，以及與當地官方認證樂團來台共同打造推出「晶華德國啤酒節」。豐富活動分為三大部分，一是10月10日前於一樓azie餐廳推出為期兩周的「巴伐利亞酒餚」限定美饌，其次10月6日與7日與世界同步館內盛大舉辦「德國啤酒狂歡派對」，邀請全館饕客前來同歡。另客房推出「大口吃肉假期」一泊二食住房專案，每房9,500元起即可大啖啤酒節雙人分享餐、歡飲HB慕尼黑皇家啤酒。

台北晶華酒店一樓的azie餐廳是今年「晶華德國啤酒節」的主場，現場設有德國百年啤酒品牌-HB慕尼黑皇家啤酒的大型生啤機，為賓客帶來節慶限定啤酒和多款經典與特釀啤酒。為期兩周的活動期間，點用任一杯德國皇家啤酒加價299元，即可享有90分鐘無限暢飲時光。每周五與周六晚間7點的「Prost！碰杯嗨翻天!」啤酒歡飲活動，則邀請點用皇家現壓生啤酒的食客們，一起同歡碰杯，並享第二杯半價的超值優惠。

晶華廚藝團隊今年不僅重現「德式綜合香腸」、現烤「脆皮德國豬腳」與「啤酒節烘烤春雞」等節慶料理，更推出片片比臉還大的「維也納炸豬排Wiener Schnitzel」。甜點主廚也特製傳統「黑森林蛋糕」與「迷你蘋果派」，讓食客們品味最甜蜜的秋日氛圍。

台北晶華酒店三樓宴會廳於10月6日推出「德國啤酒狂歡派對」，當晚挑高5米的空間將搖身一變成為德國啤酒節嘉年華的現場，布置比照慕尼黑活動現場的木製桌椅擺設，並以巴伐利亞藍白風格垂釣的掛旗打造彷彿置身德國啤酒花園的逼真臨場感。除美食與啤酒外，還有來自德國慕尼黑啤酒屋的官方認證樂團現場演唱，團員身著德國傳統服飾、透過歡樂的巴伐利亞情調曲風，讓賓客秒飛慕尼黑，每桌8人16,800元。

台北萬豪酒店大廳酒吧Lobby Lounge，10月3日前每日中午12點至晚間10點半推出「豪德意啤酒節」活動，標榜零時差享受道地德國美食。三道期間限定餐點包含酥脆多汁的「德式脆皮豬腳」、「噴香德式肉腸」與「手工咖哩牛肉球」，皆附酥脆薯條每份最低450元+10％起。活動期間任選德國艾丁格小麥啤酒或艾丁格黑啤酒，120分鐘沁涼暢飲價每位600元+10％。活動期間被譽為台北最美Semi-Buffet的Garden Kitchen亦同步於午間時段，提供一系列道地德式美饌供饕客無限量享用。

遠雄遊憩旗下品牌台中悅樂旅店本季獲世界旅遊大獎（World Travel Awards）頒「台灣領先精品酒店」獎。歡慶獲獎，台中悅樂旅店特與德國百年酒廠HB慕尼黑皇家啤酒合作舉辦「悅樂慕尼黑啤酒節」，活動期間即日起至10月31日全館酒品買二送一，每日並加碼前十組買一送一。另10月7日至10月9日「國慶日派對之夜」限時無限暢飲，不僅提供HB慕尼黑皇家啤酒、英國小妖精啤酒、經典台啤，還有亞洲五十大酒吧Indulge特調四季調酒等各式酒品盡情暢飲。現場更邀請知名街頭藝人演唱助興，搭配下酒小菜吃到飽，標榜讓今年的台式慕尼黑啤酒節和國慶連假歡樂不停歇。（禁止酒駕，飲酒過量，有礙健康）