郭蕙綾不畏疫情 打出寵物美容口碑

達人小檔案

隨著台灣單身人口激增，寵物成為人類的最佳伴侶，寵物美容商機日益龐大，歷經三年多的疫情，各大產業大震盪，寵物美容行業也不例外，坐落在台北市中正區的「狗出沒」不僅安然度過疫情，去年8月還斥資百萬重新裝潢，開業至今即將滿11年，店主郭蕙綾在競爭激烈的寵物美容行業中，坐穩一席之地。

本報曾在2018年專訪過郭蕙綾，五年過去了，郭蕙綾多了一位一起工作的寵物美容師夥伴，問她疫情對店面的營運有沒有影響？郭蕙綾笑笑的說，雖然沒有很精準的統計影響多少營收，但是「狗潮」的確有減少，一直到今年疫情轉淡，狗潮跟人潮才略有恢復。

疫情之下，狗出沒要維繫客源並不是件容易的事，郭蕙綾直白的說，疫情高峰，隔離的天數動輒十天以上，只要被感染，店內的生意就會斷炊，「我不太容易自己生病，但是我非常容易被傳染」，因此郭蕙綾當機立斷，捨棄天天從三重到汀州路上班的通勤之路，直接以店面為家，降低因通勤而被感染的機率，從5月一直到隔年農曆過年，長達十個月的時間，郭蕙綾與自己飼養的三隻貴賓住在店面的地下室，靜待疫情雨過天晴。

接待大型犬美容工作

狗出沒是羅斯福路、汀州路少數願意承接大型犬生意的店家，且主要的美容、清潔工作就是由郭蕙綾本人負責，郭蕙綾說，他所謂的大型犬指的是20公斤以上的毛孩，目前以哈士奇、薩摩耶最多，黃金獵犬也有，最大的一隻是66公斤的阿拉斯加雪撬犬，從聽不太懂話開始磨合，到現在已經可以聽話轉身、翻面，但是雙層的狗毛在烘乾時常有反潮的現象，因此大型犬全程採低溫手工吹乾，整個流程下來要二至三個小時以上，這也是很多店家不願意承接大型犬的原因，「小型犬大概只要一小時」郭蕙綾說。

體貼站在寵物角度

郭蕙綾的寵物美容專業師承日本寵物專科學校「日本動物二十一」，日本的職人精神深深影響郭蕙綾，例如狗出沒經手的大型犬、小型犬一律不用烘箱，除了考量自己的習慣問題之外，郭蕙綾笑說：「我自己到美容院洗頭不喜歡用烘罩，自己不喜歡的，也不會用在寵物身上」，一番話道出郭蕙綾體貼寵物的心意。

目前來店美容的寵物還是以小型犬居多，各類犬種都有，但以數量來講，貴賓、馬爾濟斯最多，至於哪一種狗最傷腦筋？郭蕙綾立刻秀出手腕上一小塊瘀青說，柴犬比較固執，最近就遇到一隻會咬人的柴犬，雖然不是真的用力咬下去，但還是留下瘀血。另外，柯基也是較費心的犬種。

狗出沒的客源來自口碑，狗客中不乏網紅哈士奇、網紅薩摩耶，透過相關的狗友轉傳、介紹，也接受網路預約，雖然不特別經營網路生意，但目前在Google評論中累積不少評價，郭蕙綾坦言，剛從疫情中恢復，目前大約只回到損平狀態，不過，重新裝潢的狗出沒特別投資了二個訂做的狗浴缸，大型犬、小型犬都可以在專屬的浴缸洗澎澎，期盼走過新冠疫情的狗出沒，有更多的狗出沒！

達人座右銘

選擇自己所愛的愛自己所選的