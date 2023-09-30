達人小檔案

對於企業品牌來說，最好的名片無疑是來自第三方客觀的媒體報導，口袋整合行銷公司創辦人吳佳玹，人人稱她一聲寶拉姐，做為資深媒體人的她，對於媒體生態圈相當熟稔於心，擁有不排斥學習新事物的年輕心態，可以在各種潮流中迸發出更多有趣的創意與巧思，並實際把計畫兌現。

談到成為媒體公關的契機，寶拉說：「一開始也沒想那麼多，起初是因為做過企業名人專訪，發現自己可以在短時間內將重點變成亮點，再加上本身是很嚮往自由的人，不喜愛被制式的工作樣態拘束，不過一旦投身工作，就會做到最好。」在自由靈魂的思維下，寶拉具備嚴謹的自律，同時帶有童心的角度看待這個世界，常能把嚴肅的話題描述的輕鬆活潑。

媒體是行銷的起點，但並非將品牌做出曝光後就可以放著不管，寶拉強調，「接下來的行銷、推廣、記者會都要緊扣著話題接連不斷推出，將媒體報導變成火花、煙火，吸引消費者的目光，但是煙火只是一瞬間的事情，我們團隊做的是仙女棒精神，必須讓品牌曝光度持續燃燒下去，成就它在眾多品牌中發出不同的光芒。」她知道許多品牌都從成長磨練中走出，吃過苦也吃過土，將預算花在刀口上才是上上策。

產出精準的Know how

口袋整合行銷創立11年多，服務的客戶種類，從有形的產品到無形的服務都有，寶拉開心地說：「每個產業都有它的迷人之處，畢竟人生無法跨足如此多面向，藉由媒體行銷，可以接觸更多領域，如何透過認識、了解、大量吸收，並且產出精準的Know how，是公司的核心價值。」 想起在職涯上最驚險的一次，是一場籌備期不到一周的品牌記者會，頂著人力、時間，以及不知是否會有記者到場的壓力，寶拉發揮自身廣大的影響力，渲染著周遭的每一位同仁、客戶，以及媒體朋友，時刻表現出專業的工作態度跟魅力特質，是寶拉對客戶的負責態度與堅持。

媒體需求無處不在

被問及疫情的那段期間，公司是否就停止活動？寶拉搖搖頭，說自己是閒不下來的人，在所有公關品牌活動無法舉辦的時候，她發現線上直播的魅力，擅長在消費生活上製造話題的她，意外地收穫一群死忠粉絲，同時也為客戶創造更多不同銷售形式的可能性。公司在疫情最嚴峻的半年內完全沒有收入，緊接著急起直追，下半年成長兩倍，迅速追回。

寶拉在媒體行銷上進退得宜、運籌帷幄，也支持公益，只要是活動與公益有關，都會給予打折服務。現在的她正在打造媒體大聯盟，以媒體公關為主要服務項目，接著是網路社群行銷、線上線下活動等，透過一條龍模式提供更多元服務，未來更將進軍東南亞國際公關市場。「媒體報導的價值無所不在」，報導所帶來的資訊不只是對讀者，也可以成為品牌談判的工具、進通路的籌碼，只要善用媒體公關，為品牌創造加分，其實不用花大錢，也能創造出高價值。

達人座右銘

活到老，玩到老，學到老！

追求每一次都做到更好！