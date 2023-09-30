新北房市 三井二期助陣 林口起飛

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林口新市鎮住宅大樓房價行情

林口新市鎮過去因房價在大台北地區相對較低，吸引不少北客進駐，隨著三井outlet二期明年將開幕、工一產產區重劃完成將展開招商，商業機能、就業機會將進一步提升，目前中古屋房價普遍站上4字頭，以小坪數為主預售推案價格坐5望6。

有巢氏房屋林口扶輪公園加盟店店東蘇聲良表示，林口新市鎮可以忠孝路、四維路為界，分別前段、中段及後段，房價由前段向後段依次遞減，不過林口發展趨於成熟、吸引愈來愈多外來客進駐，前段房價領漲下，中、後段的房價也明顯上揚。

雖然近年來房價有不小漲幅，不過林口新市鎮擁有高綠地比、較嶄新的市容，生活機能已相當完整，相對台北較低的房價，仍吸引不少「以時間換取空間」的首購族。

蘇聲良表示，位於八德路和忠孝路之間的前段，是林口最精華的區段，以三井outlet為核心，以及興建中的東森總部、預計明年開幕的outlet二期，由於鄰近A9捷運站、二個交流道，因此以台北客為主，新案單價「坐5望6」，即使連屋齡20多年的中古電梯大樓都站上3字頭，二房含車位總價1,200萬～1.500萬元，三房含車位總價1,800萬～2,200萬元，其又以二房最為搶手。

忠孝路與四維路之間的中段，以仁愛路及家樂福為核心，周邊擁有昕境廣場、扶輪公園等，過去中段與前段房價有一段落差。

不過隨著前段的發展飽和，中段發展趨成熟、生活機能不輸前段，房價也漸追上前段，目前屋齡10年左右的大樓房價約每坪40萬上下。

位於四維路與中華路之間的後段，以中山路沿線為核心，擁有民視進駐、運動中心等，隨著文化北路拓寬，近期工一工業區已完成重劃，隨著全球最大半導體設計廠艾司摩爾大砸300億元落腳，新北市府以「先進研發、高階製造」為招商策略，吸引高科技、綠能、文創、醫療等新興多元產業進駐，就動就業機會，使過去房價相對較低的後段也有明顯補漲，屋齡10年大樓成交單價約在每坪27萬～35萬元。