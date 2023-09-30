饗樂臺南 府城精選展售會 圓滿落幕

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歡慶中秋節，臺南市政府於9月26日至28日假台北車站一樓展演廳舉辦「饗樂臺南 府城精選」展售會，集結30家臺南特色店家，店家提供破盤優惠，還有不限金額打卡送、單筆滿千送購物金及累計滿千抽抽樂等活動。

臺南市政府經濟發展局局長林榮川表示，瞄準台北車站熙來攘往的人潮，此次參與展售店家皆是臺南優質好店，產品包含特色伴手禮、甜品、美食，送禮、自用兩相宜。展售期間現場推出許多好康活動，「不限金額打卡送」老屋顏遊憩明信片；「單筆滿千送購物金」則名額有限，送完為止。

「累計滿千抽抽樂」有機會抽中iPad 10、煙波大飯店住宿券等超過300份好禮；其他還有許多試吃、促銷及網路抽獎活動，另針對台鐵員工提供9折優惠等。27日活動現場還有《饗樂臺南 饗做芝麻》-芝麻糕DIY體驗活動。

林榮川指出，臺南美食向來是許多民眾選購的熱門指標，透過此次展售活動，讓北部消費者有機會購買到臺南優質商品。

另外，臺南即將於明年迎來「臺南400」，除了台灣燈會在臺南，緊接著一整年文化和藝術活動相當豐富。

此外，臺南購物節活動已開跑，活動延續至明（2024）年3月10日，凡在臺南消費累計滿100元就有一組序號參加抽獎，除了「周周抽iPhone」、「月月shopping月月抽」外，還有名車雙重抽等大獎，歡迎全國民眾到臺南感受文化古都的魅力。