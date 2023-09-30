德昌推蔓越莓＋櫻桃＋巴西莓口含錠

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順應養生潮流下，德昌推出蔓越莓＋櫻桃＋巴西莓口含錠（股票上市製藥集團製造），幫助增強身體保護力，能有效幫助調整體質增強體力，是全方位男女滋補強身的最佳營養保健聖品，純莓果萃取精華，符合現代人養生需求，隨身攜帶方便，優惠專案1包160元，1,000mg/錠，30錠／30天，10包特價1,000元。

蔓越莓含有A型前花青素、單寧酸、有機酸、兒茶素、鐵、鋅等微量元素，有「紅寶石」之稱，每日攝取36毫克以上，有助呵護女性健康，因此蔓越莓也成為女性健康的守護者。研究也顯示蔓越莓能改變細菌叢生態，蔓越莓有抗氧化的功效，能保護細胞與組織，促進系統的健康，是女性保養聖品。

櫻桃被稱為「超級水果」，它的營養價值高，櫻桃是抗氧化劑，櫻桃含有維生素A，是蘋果、葡萄的4～5倍，櫻桃含有鉀，能平衡鈉含量，櫻桃屬於高纖水果幫助消化，有助於促進腸道蠕動。

擁有53年歷史的德昌事業公司，為了發展生物、生化科技產品，持續投資德昌生物／生化科技中心，與CGMP生技大廠、股票上市公司OEM合作生產製造，全程安全乾淨，以杜絕黑心產品，不含塑化劑。此外，通過檢驗合格標準，不含西藥成分及重金屬和農藥殘留，把關民眾食得安全，品質第一的標竿。營養諮詢專線：（02）2591-7870（7線），免費專線：0800-736-736。