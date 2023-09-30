台中港酒店 攻下半年旅遊商機

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天氣漸漸轉為秋涼，民眾已開始著手規劃下半年出遊計畫，旅宿業者亦紛紛祭出住房優惠，搶攻下半年旅遊商機。

台中海線鄰近三井Outlet的台中港酒店，為搶攻下半年國旅商機，攜手在地特色觀光工廠「阿聰師芋頭文化館」、「大呷麵本家」、「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」、「興麥蛋捲觀光工廠」、「台灣優格餅乾學院」等，推出「親子童樂‧饗樂趣」住宿專案，平日入住豪華家庭房，四人同行每人只要1,622元起，專案包含觀光工廠DIY手作體驗券、哈根達斯迷你杯兌換券、翌日自助式百匯早餐吃到飽，享館內免費設施三溫暖、健身房，還有高人氣FUN世界球池，觀光工廠更是加碼優惠。

此外，台中港酒店歡慶十周年，更加碼推出超狂「美夢成真‧十分享趣日本」抽獎活動。除攜手優質合作廠商「台灣伊日生活」、「華剛茶業」、「美國水壺玉米爆米花」、「World Child」、「彩富實業」、「Blueseeds芙彤園」等提供上百樣超級好禮獎項之外，頭獎更直接送日本雙人五天四夜旅遊行程。

抽獎活動至12月31日止，活動期間凡於該酒店當日消費滿3,880元，即享有抽獎資格，消費愈多，機會愈多，低門檻月月抽好禮，讓入住者在該酒店度過愉快假期，創造難忘的美好回憶。