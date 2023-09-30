前往主要內容
工商時報LOGO

台中港酒店 攻下半年旅遊商機

  • 工商時報 許俊揚
●入住台中港酒店，可自由自在、無拘無束的在該酒店度過愉快假期。圖／台中港酒店提供
●入住台中港酒店，可自由自在、無拘無束的在該酒店度過愉快假期。圖／台中港酒店提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

天氣漸漸轉為秋涼，民眾已開始著手規劃下半年出遊計畫，旅宿業者亦紛紛祭出住房優惠，搶攻下半年旅遊商機。

台中海線鄰近三井Outlet的台中港酒店，為搶攻下半年國旅商機，攜手在地特色觀光工廠「阿聰師芋頭文化館」、「大呷麵本家」、「伊莎貝爾烘焙觀光工廠」、「興麥蛋捲觀光工廠」、「台灣優格餅乾學院」等，推出「親子童樂‧饗樂趣」住宿專案，平日入住豪華家庭房，四人同行每人只要1,622元起，專案包含觀光工廠DIY手作體驗券、哈根達斯迷你杯兌換券、翌日自助式百匯早餐吃到飽，享館內免費設施三溫暖、健身房，還有高人氣FUN世界球池，觀光工廠更是加碼優惠。

此外，台中港酒店歡慶十周年，更加碼推出超狂「美夢成真‧十分享趣日本」抽獎活動。除攜手優質合作廠商「台灣伊日生活」、「華剛茶業」、「美國水壺玉米爆米花」、「World Child」、「彩富實業」、「Blueseeds芙彤園」等提供上百樣超級好禮獎項之外，頭獎更直接送日本雙人五天四夜旅遊行程。

抽獎活動至12月31日止，活動期間凡於該酒店當日消費滿3,880元，即享有抽獎資格，消費愈多，機會愈多，低門檻月月抽好禮，讓入住者在該酒店度過愉快假期，創造難忘的美好回憶。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股10月重開局 專家點將18檔「翻身股」

  2. 超微、輝達領軍衝高 美股回神 台積ADR笑了

  3. 中鋼老董老實說太震撼 老謝爆這2大產業也剉咧等

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。