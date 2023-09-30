高崇雲龍行天下臺灣領航 發表

中華學術文教基金會董事長、中華文化藝術總院總院長高崇雲講座教授，9月28日在張榮發基金會6樓國際會議廳舉辦中華學術文教基金會32周年慶、中華文化藝術總院頒證、第一屆海內外藝術家聯展，以及高崇雲80歲新書發表等活動，參與者眾，冠蓋雲集。

高崇雲以回憶及評論方式，撰寫了「龍行天下臺灣領航」這本約35萬言的專書，新書包括百餘件珍貴照片，內容相當豐富，不僅是他個人對生命的體會，也是當代文史工作者的實際記錄。

高崇雲說，「龍行天下臺灣領航」這本書的重點有以下幾項：一、臺灣是風水寶地，文化藝術人才鼎盛，全球華人公認宜居之地，我們應該好好珍惜。二、臺灣擁有最佳的戰略地位，在此居住的華人有相當優異的表現與成就，因此臺灣將有機會成為全球華人心靈的故鄉。三、臺灣正面臨關鍵的抉擇，臺灣的文明是否已經到達最高的層次？臺灣能否樹立堅定正確的中心理念及思想？臺灣能否與中國大陸及全球華人合作，攜手創造大同世界。四、吾人應該尊崇儒釋道固有思想、宣揚傳統的文化藝術，以及堅持中山精神，才是臺灣邁向光明社會的不二法門。五、臺灣不僅要自立自強創造嶄新前景，而且必須尋求兩岸融合共存共榮的方案，才有機會成為全球華人的標竿與領航者。