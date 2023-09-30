遠傳丰景2800坪造鎮未來式好宅 全齡友善獨立雙層會館

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房市新熱點！長昇事業夥伴-遠傳建設推出全新大案「遠傳丰景 」2800坪大基地開發，榮景四大商圈核心，享有大視野、高綠覆、大休閒的尊榮莊園式住宅，同時還特別強化安全能源，全面無火建築，引領全新趨勢，帶來「新居住好宅」的領航議題，實踐「安心」建築，是人類最高的棲居準則，遠傳建設投入「無火建築」非常資深，執行多年的業績個案，客戶居住滿意度相當的高。

「遠傳丰景」NEWTRO概念，傳承與創新，延繼長昇事業夥伴50年的營造經驗，通過微風青田的景觀大道、凱旋式迴車道，享有大氣朗朗的氣勢，而所謂莊園式的生活就此展開，陽光充足的建築尺度容納，順風坐向冬暖夏涼，長綠的植物水景中庭，充滿正能量的造鎮計畫，出現在購屋者面前。

「遠傳丰景」大面積開放式的700坪豐富休閒公設、漫遊式的中庭景觀如畫，植栽計畫四季分明、水景依青畔、微風涼亭，收藏獨有一座公園在自己家裡，全面照顧0~99歲的生活需求，專注「人與家庭」的感受性需求與享受、溫柔建築配色、健康居住的尺度之外，規劃陪伴孩子的戲水專區、專屬寵物公園，讓毛孩子快樂的長大，全齡友善的未來式好宅，在全「新豐特區」創了很多唯一獨有性的規劃。

「遠傳丰景 」高級豪宅才會有的公設規格，領人羨慕的「獨立」雙層會館，與住家動線完全隔開，出入保持單純、呈現動靜態兼顧的體驗，同時使用空間保有尊榮感，一樓現代時尚藝術的空間感度，精緻宛如藝廊咖啡館風格，二樓呈現「透明清亮」寬朗設計，以專業健身、娛樂性充足公設規劃，帶來「適合時代性」的規劃，新世代思考大不同，沒有一定要繁華車囂、只要生活便利充足，放開身心享受「視野風景建築」帶來的永續價值，在此慎重推薦「遠傳丰景」居住格局坪數設定區間為24_38坪，優質首購，年輕家庭最棒的入主計畫。

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