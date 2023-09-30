台北鍋界大賽十強高質感鍋物初衷小鹿如私房招待所

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

由台北市主辦的「鍋際大賞」獲獎鍋物剛剛出爐，榮獲台北鍋界十強的初衷小鹿Deer's hotpot Bistro以高質感鍋物之姿嶄露頭角。這項比賽由資深美食家胡天蘭、台菜小王子黃景龍、食力副總監及醒吾科大教授等人組成的評審團，以最高標準於眾多餐廳中精選出台北火鍋界最優餐廳。

走近位於捷運市政府站巷弄內的初衷小鹿，首先映入眼簾的是灰色系的寬敞前院，給人一種放鬆的安靜。低調、不張揚的風格一脈延伸到用餐區。吧檯陳列著精選酒品、服務人員不時穿梭服務，秋老虎發威的炎熱午餐時段店內仍如常座無虛席。

隱身巷弄的質感火鍋，低調有個性卻溫暖

看似價格不斐的餐酒館風格，每桌客人用餐期間的談聊聲卻不絕於耳，低調典雅的氛圍中帶著的是輕鬆愜意、而非嚴肅拘謹。不論是商務人士、家庭聚餐、朋友聚會或情人約會，混合了法式的質感尊榮、美式歡快輕鬆、日式匠人精神與最在地的純粹質樸，一種看似衝突卻又完美融合的感受令人印象深刻。

網路超過千則自發性好評、店面質樸優雅，在常客心中有如私房招待所的初衷小鹿，是創辦人一次環島旅途中獲得的人生方向。行經台東初鹿，一對原住民夫妻讓他看見了簡單卻快樂的生活，也喚起他心中對於生活、創業那股純粹美好的初衷；而「鹿」在部落文化裡代表「純潔」、「純淨」，於是「初衷小鹿」之名由此誕生。

隱身巷弄的初衷小鹿採預約訂位制，用心打造高質感火鍋。 圖/初衷小鹿 提供

創辦七年來，經營團隊「以原型食材為食材調味，創造多種層次味蕾」的新穎理念從未改變，以鰹節柴魚、多種蔬果每日低溫慢悶熬煮24小時而成的高湯所涮出的食材，除了能低負擔飽足口慾，更展現初衷小鹿對食材品質的自信。

初衷小鹿，誕生最純粹的美好

當客人入座，服務人員隨即提供質感氣泡水。翻開菜單，不花俏的品項名稱忠實呈現各國特色稀有肉品。初衷小鹿要求所有服務人員親自品嘗每道餐點，並依照客人喜好推薦。秉持「我喜歡的不一定適合您、讓我們為您找到最適合的」理念，帶出量身訂做的用心。

坊間不易吃到的綿羊豬、牛排店才有的老饕上蓋肉及當天的新鮮海味，搭配「黑、白松露、鮭魚卵、鹽之花」的經典吃法，初衷小鹿用心以頂級食材完整呈現湯頭的美好。

從內到外、全方位的質感體驗

用餐空間的設計舉凡前院、桌面距離到餐具，期望能帶給顧客最舒適、放鬆的用餐環境。精心擺盤融合各菜系元素，跳脫坊間火鍋店的格局，讓食物除了品質優良、美味，更為用餐時光添增尊榮質感。

從前菜、配餐酒、精選蔬菜盤、頂級肉品海鮮、主食與手工料、甜點，乃至迅速的桌面整理與外帶包裝，每道流程都不馬虎，讓每個用餐時刻都能擁有最愉快的記憶。現代人繁忙的心，就用儀式感來尊榮體貼。

身為顧客口中「被甜點耽誤的火鍋店」，創辦人堅持把用餐的每個環節做到最好。前菜、甜點的精緻程度讓既定印象中的配角有了發揮的舞台，品酒師精選最適合搭配火鍋的紅、白、氣泡酒，享受各式在舌尖綻放的驚喜風味，肉酒相配更猶如私廚無菜單料理般享受。

顛覆高級餐廳既定印象，初衷小鹿走出自己的路

不擅長網路行銷的初衷小鹿，從未做過任何評論活動，網路上卻擁有4.5顆星超過千則好評，皆是顧客主動撰寫的回饋，不論食材份量、品質、環境氛圍與專業服務，在在受到肯定。大眾餐廳不易兼顧的面向，在初衷小鹿同時並存，低調質感的路線，已成為常客心目中的私房招待所。

初衷小鹿認為「誰說高級必須拘束？」，希望顧客在高質感的用餐體驗中，也能與重要的親友暢聊、真正享受美好時光，顛覆了高級、質感路線餐廳的拘束感。

低調高質感，熟客心中的私房招待所

宛如私人招待所的初衷小鹿隱身巷弄內、曖曖內含光，看似火鍋餐酒館，又無法定義這份獨特，如同這隻初衷小鹿，始終堅守著初衷，走出了自己的路，創造鍋界的一股清流。

慶祝初衷小鹿同時榮獲人氣Top 41，10/1-10/31來店用餐登錄發票即可參加「台北美食月」抽總獎金20萬美食金活動！

https://www.facebook.com/deershotpotbistro/videos/6071704389559577/