中秋後 台股第四季多空全攻略

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中秋節前夕台股量縮整理，成交金額腰斬，7月最高單週成交2兆825億，9月最後一週萎縮至9,329億。到9/28為止融資創下今年最高2,282億，低迷的成交量載不動融資高檔套牢的籌碼，大盤只能在16,200點附近徘迴。四個主導台股第四季因素:選舉行情、台幣貶值、旺季效應、利率政策。

選舉行情:

總統、立委選舉在2024/1/13舉行，不同陣營勝出，產業資源分配與發展也隨之不同。選舉結果帶來政策受惠股分兩組:綠能、生技與資產、觀光。大選前應該會出現押寶性質買盤。

台幣貶值:

9/28新台幣續貶，預期第三季半導體、代工、品牌、零組件匯兌收益龐大。今年第二季台幣貶值6.81角，美元計價業者獲利大進補，貨櫃三雄、可成、廣達、緯創匯兌收益分別是40、25.82、17.98、13.17億元，上市櫃匯兌收益高達721.35億元。

旺季效應:

第四季是零售、手機、塑化傳統旺季。以下介紹三檔，技術面低檔第四季旺季股:

遠百:

(1) 連續20年配發股利。

(2) 最近三年股息1.1、0.9、1.1元。

(3) 平均盈餘分配率88.3%。

(4) SOGO、愛買量販、City’Super超市。

大立光:

(1) iPhone 15 Pro Max潛望式鏡頭首批獨家供應商。

(2) 利用光學反射原理，將長焦鏡頭塞進手機。

(3) 7顆專業鏡頭，5段光學變焦。

(4) 新機熱賣，預購至到貨平均6~7週。

南亞:

(1) 上半年EPS0.23元。

(2) 9月電子材料營收增加。

(3) 轉投資麥寮汽電、南電，電力、電子雙題材。

(4) 聖誕節拉貨效應，第四季營收優於第三季。

利率政策:

聯準會9/20利率決策會議，雖然按兵不動，根據9月最新利率點陣圖顯示，2023年底聯邦利率將維持在5.6%，預期今年至少再升息一次，明年僅降息2次，2%以下的通膨目標達陣之前，未來2年利率仍將維持高檔。利率上升、債券價格下跌。因為新債優於舊債，所以主要投資美國政府20期以上債券ETF:「元大美債20年」持續破底，2020年3月最高54.5元，到9/28只剩28.47元，顯然債券ETF甜蜜點尚未來臨，不建議攤平，一定要等利率確定往下，債券價格才會回升。

台股陷入易跌難漲的技術面、籌碼面，唯獨高股息ETF今年增加百萬受益人，基金規模增胖帶動成分股買盤，然而，一旦整體行情急轉直下，爆發贖回潮，大盤量縮成分股無人接手，成分股大跌拖垮基金淨值，形成惡性循環，高股息ETF成分股變空方超大狙擊標靶，將是投資人未來最需謹慎提防的現象。