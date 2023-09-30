大陸已建成世界規模最大社保體系 社保覆蓋面不斷擴大

新華每日電訊9月30日報導，大陸人力資源社會保障部副部長李忠近日表示，大陸已建成世界上規模最大的社會保障體系，社保覆蓋面不斷擴大。但是部分農民工、靈活就業人員、新就業形態就業人員等沒有納入，還存在「漏保」「脫保」「斷保」情況。下一步將通過完善社保政策、提高參保精準度、提升辦理便利化等，把更多人納入社保體系。

截至6月底，大陸基本養老、失業、工傷和生育保險參保人員已分別達到10.57億人、2.4億人、2.94億人和2.46億人，基本醫療保險參保率穩定在95％左右；各項社保基金累計結餘超過12.5兆元人民幣。

李忠表示，在養老保險方面，將落實取消靈活就業人員在就業地參加企業職工基本養老保險的戶籍限制，並組織尚未參加企業職工基本養老保險的靈活就業人員，按照規定參加城鄉居民基本養老保險。 在工傷保險方面，積極推進基層快遞網點優先參加工傷保險，加快職業人群工傷保險制度全覆蓋的步伐。「去年啟動實施的新就業形態就業人員職業傷害保障試點，在全國7個省市對美團、餓了嗎、閃送等7家平臺企業開展。截至7月末，已有615萬人覆蓋進來。」李忠介紹，「我們將不斷總結完善，建立健全職業傷害保障管理服務規範和運行機制。」 在政策實施精準度方面，李忠說，將聚焦新就業形態就業人員、靈活就業人員、農民工等重點群體，精準定位未參保人員並分類施策；確保困難群體基本養老保險應保盡保，今年以來已經為1724萬困難人員代繳社會保險費。 提升社保經辦便利化水準是群眾所盼。李忠表示，將推進大陸全國社保服務事項標準統一、整體聯動、業務協同，推出更多「一件事」（單一窗口）集成服務，在城鎮打造城區步行15分鐘、在鄉村打造輻射5公里的「就近辦」服務圈。