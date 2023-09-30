00929等7檔太吸金 ETF都賣誰？謝金河洩這群人大爆買

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【旺得富理財網 李宗莉】台股近來交易量驟降到2000億元上下，呈現盤整走勢，但財信傳媒董事長謝金河認為，即使出口等經濟數據欠佳，但台商資金回流撐起股市、房市的半邊天，更從ETF規模以2.91兆元創高，0050、00929等7檔吸金功力一流觀察，指出過去有錢的人把資金拿去買保單，現在轉投ETF，也讓國內投信業者成為大贏家。

謝金河在最新一期《先探》指出，台灣今年經濟數據表現不好，但加權指數卻能穩穩站在1萬6千點以上，距離歷史天價18619並不遠，很重要的原因是過去跑到中國的西進資金正源源不絕匯回台灣。

前不久，在高鐵車廂上，有1位台商跑過來找他聊天，透露過去從大陸匯回的錢，資金成本只有1~2％，後來上升到7~8％，今年一些比較困難的個案，資金成本上升到12％以上，而且資金匯回愈困難，匯回的錢愈多，資金充沛，這是台股欲小不易的主因。

因為錢多，除了股市大漲外，大家也發現政府非常大力打房，各種懲罰措施都用在房地產上面，但高房價一直不墜，近來最熱門的北士科正在大興土木推案，承德路北邊的文林路段，1坪開價都在120萬以上，南邊的洲美段也在110~120萬之間，現在這個漲勢延伸到北投，連光明路的房子開價都在90萬以上，奇岩重劃區已不易找到1坪80萬以下的房子，這也是充沛資金帶動的房地產漲勢。

此外，台灣錢多也反應在ETF的規模，過去有錢的人把資金拿去買保單，現在很多人都投資ETF，台灣ETF規模從2003年的396億元起跳，到今年5月已達2.91兆，占整體共同基金規模5.56兆，比重已上升到52％，ETF發行公司也從1家到16家，笑稱元大投信董事長劉宗聖幾乎變成「ETF先生」。

謝金河表示，台灣幾檔大型ETF吸金的力道都很可觀，到目前為止，規模超過2000億元的有3檔，第1名是元大台灣50（0050），金額是2880億元，第2名是元大高股息（0056），規模也有2188.24億，第3是國泰永續高股息（00878）達2125億元。

往下有3檔逾千億的債券ETF，包括中信高評級公司債（00772B）1167.63億，元大美債20年（00679B）1062.27億元，到元大AAA至A公司債（00751B）有1099.19億。

投資ETF幾乎已是市場顯學，這也讓ETF市場影響力大增，像復華台灣科技優息（00929）規模有790億，但今年在AI狂潮中大顯身手，很多大漲的AI股都是核心持股，在投信大力加碼下，這些AI概念股發揮驚人漲勢，像廣達、技嘉、光寶科、緯創、勤誠都是ETF買盤堆砌出來的。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。