無痛放大退休金 3千元變600萬 專家曝心法

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統計高達86%勞工尚未規畫退休年齡，你也是其中一員嗎？專家表示，若從20歲起每月定期定額3千元，在時間複利效果下，到60歲退休時，以投報率6%計算，輕鬆就能滾出600萬元退休金，並建議把握「123」法則，也就是1定要及早準備、2份退休收入、3000元起定期定額，積少成多大樂退。

根據勞動部今年度的「勞工生活及就業狀況調查」顯示，受訪勞工規劃的退休年齡平均為61.3歲，較3年前的61.6歲稍微提早0.3歲，且高於勞保老年年金的法定請領年齡與主要先進國家的法定退休年齡，雖提早退休是多數人的渴望，卻有高達86%的受訪勞工尚未規劃退休年齡，反映出對未來不確定性的擔憂。

基富通總經理王浩宇建議，無論是否設想好退休年齡，及早做好準備是重要的第一步，才能降低對於未來的不安全感，並確保退休後經濟無虞，建議把握「1、2、3」原則，也就是1定要及早準備、2份退休收入來源、3000元起定期定額積少成多，就能享受樂退人生。

以退休理財金額來說，如果及早開始，每月只要3000元，藉由定期定額紀律投資，發揮積少成多的複利效果。舉例來說，20歲開始、假設年化報酬率6%，60歲退休時的帳戶價值有機會達600萬元，布局理想的退休生活不會太難。

觀察基富通近30日定期定額熱搜的前10大基金，依序為野村優質基金、統一黑馬基金、貝萊德世界科技基金、安聯台灣科技基金、安聯收益成長基金、安聯台灣大壩基金、安聯台灣智慧基金、摩根美國科技基金、摩根士丹利美國增長基金、統一奔騰基金。

其中，高達9檔是股票基金，台股基金占6檔，值得注意的是，每檔成立迄今的基金績效，投資報酬率至少是5倍起跳，甚至不乏獲利25倍以上者。王浩宇認為，台股上半年交投熱絡，近1個月因為市場雜音，走勢偏向震盪，但屬股市常態，不致對退休理財規畫造成重大影響。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。