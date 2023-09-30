陸駐德大使：盼歐洲對中國電動車、華為5G展現更多開放

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歐盟將對中國電動車展開反補貼調查，德國也擬從2026年起禁止中國通訊巨頭華為和中興通訊製造的零組件參與國內5G網路建設。對此，中國駐德國大使吳懇近日表示，希望歐洲在看待電動汽車和華為5G問題上展現更多開放和自信，並強調中國願在互利共贏基礎上繼續深化與歐洲和德國合作。

據中國駐德國大使館消息，吳懇28日在德國首都柏林舉行中共建政74周年招待會，德前總統克勒夫婦、多位聯邦議員等政治、經濟、文化各領域代表及各界友人、主流媒體負責人、外國駐德使節、在德中資機構、華僑華人、留學生代表等近400人出席。

吳懇在致詞中指稱，今天的中國擁有世界上最大和最具成長性的中等收入群體。在中國式現代化的發展道路上，中國始終從合作與夥伴角度看待德國和歐洲，也希望「夥伴」能繼續成為歐洲和德國看待和發展對中關係的優先定位。「中國發展不僅會為世界經濟做出貢獻，也會為德國和歐洲開啟更多機會之窗」。

吳懇強調，中德關係在過去50多年裡取得長足發展，雙方交流合作幾乎覆蓋所有領域，中國連續多年成為德國全球最大交易夥伴。疫情3年讓兩國間交流與合作受到限制，也增加了彼此間隔閡與認知差異，雙邊關係亟需注入新動力。在當前這個充滿全球挑戰的時代，必須保持國際聯繫與合作，增進互信和交流，而非相互猜疑和對立。

吳懇表示，今年6月舉行的中德政府磋商，為全面重啟兩國各領域對話與合作打響發令槍。作為政府磋商重要成果，近日中德第4輪高級別安全對話在柏林成功舉行，新一輪高級別財金對話舉行在即，兩國立法機構交流加快重啟。我們也期待中德對話論壇能繼續成為促進互信與合作的平台。

吳懇指出，面對百年變局和「時代轉折」，以及日益增多的全球性挑戰，不能因害怕變化和競爭就迷失方向、壁壘高築。不發展才是最大的不安全，不合作才是最大風險。希望歐洲在看待電動汽車和華為5G問題上展現更多開放和自信，中方也願在互利共贏基礎上繼續深化與歐洲和德國合作。