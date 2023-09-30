危老重建案吸睛 成為台中建商的心頭好

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危老重建案因擁有容積獎勵誘因，且銀行貸款不受銀行法限制，在房市不景氣時，已成為台中建商的心頭好，這也是危老重建政策上路以來，台中的危老案核准件數始終名列前茅的主因！開發商預估，在2027年危老重建條例落日前，台中危老重建推案量上看千億元！

市場有需求，就會有供給！專攻危老重建整合的精英土地開發，今年在一地難求的台中南屯區五期重劃區、大墩一街，一口氣整合了26棟老透天，最後賣給了親家建設；整合北區中清路健行國小附近近千坪危老土地，賣給了長安建設；五權西路上「米奇汽車旅館」則賣給了豐邑機構；西屯區黎明路與朝馬路口的老透天賣給了允將建設。

此外，精英土地近幾年成功整合的台中危老土地，也都順利賣給了大型開發商。例如國聚建設買進南屯區嶺東特區千坪危老土地、仁山建設布局北屯區昌平路危老土地與南屯區楓樹里的羽球館危老案；新業建設沙鹿區近2,000坪的危老土地，今年推出「微丘森鄰」預售案；國雄建設則購入沙鹿區台灣大道旁的危老整合土地。

精英土地開發董事長洪乙彥表示，危老土地整合案以幼稚園、汽車旅館、舊校區等最多；而一般危老重建則以屋齡30～40年的老透天最多。只要符合危老重建條件，不僅可享優惠稅率，銀行貸款還不受銀行法限制，在房市不景氣時，危老重建案確實很吸睛。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台中危老重建風行可歸納出三個原因，第一，市區素地少。台中外圍區段雖有不少新開發重劃區，但74號線環內發展飽和的精華鬧區，大面積素地有限，促使想在市區推案的建商，將目標轉向老屋整合。

第二，土地成本高。近幾年台中地價漲幅鮮明，地段出色的七期、水湳，土地交易屢見逾200萬元以上單價，高昂的土地成本，導引建商投入具容積獎勵的危老重建，以強化開發效益，且危老重建融資，不受央行限期18個月開工限制，建商推案規畫更具彈性。

第三，房價表現佳。目前台中市區預售案單價幾乎都站上5、6字頭，七期更屢見8字頭以上高價，就連過去房價親民的后里、龍井等外圍區段，也紛紛出現3、4字頭價碼，對開發商而言，危老整合推案的獲利可期性高，整合的動力也更大。

第一建經研究中心副理張菱育指出，由於危老重建的所有權人同意門檻為100％，所以建商會選擇「產權單一」的物件作為整合目標，也因此「地坪廣大、所有權單純」的汽車旅館、幼兒園、舊校區、大型餐廳、超市等五大標的，就成了開發商獵地的主要目標。

陳定中表示，相較於都市更新的曠日廢時，危老重建的行政審核明快，許多案件從買地到通過審核，前後只花不到二年的時間，且危老重建擁有容積獎勵誘因，更加深建商進行危老整合的意願。