陸近5年最熱門黃金周大爆滿 本地人景區讓給外地遊客

大陸今年十一黃金周假期長達8天，又與杭州亞運後半賽事高度重疊，公眾探親流、旅遊流、觀賽流交織，出行需求暴增。一如大陸交通運輸部預期，大陸全國高速公路流量突破歷史最高值。首日出行數據出爐，北京依舊是熱度最高國內遊目的地城市。出乎意料的是，公路方面，南方城市擁堵程度，超過北上一線城市，最堵城市前二是廣東肇慶、清遠；廣東甬莞高速塞車55公里，平均時速7公里，凸顯節假熱度。遇到外地大客流，最終決定打道回府「本地人讓一讓，先把景區讓給外地遊客」。 中國旅遊研究院院長戴斌預計，十一黃金周期間，會有9億左右的人次出遊，平均每天1億旅次。 「光是從（上海）市區回崇明島，就開了18.5個小時！」29日，有上海車主在社交平台上反映，自己提前一天出發，卻在高速上從中午一直堵到第二天早晨。 大陸央視新聞報導，大陸交通運輸部29日數據顯示，中秋十一假期首日，大陸鐵路、公路、水路、民航預計發送旅客總量6320.5萬人次。公安部交通管理局29日晚間統計，截至29日18時，大陸高速公路、國省道幹線公路交通逐步恢復正常，未接報一次死亡5人以上道路交通事故。 從交管局監測71條高速公路500個重要節點流量看，28日18時至29日18時，流量環比前日上升53.87％，同比去年上升37.38％，同比2021年上升13.83％。 報導稱，「聰明人」都提前出發了，意外的是，北上廣深並非大陸最堵。 29日晚，百度地圖發布交通出行大數據顯示，城市擁堵方面，廣東肇慶、清遠位居大陸全國前二，擁堵指數均破3。這意味著同樣的路程，需要比平時超3倍時間才能通過，顯示出大灣區節假通勤的交通壓力。而陝西西安，也憑藉2.5的擁堵指數，成為北方當前擁堵城市代表。北上廣深等一線城市，其擁堵程度並未進入前十。 高速擁堵方面，十大高速路段擁堵排名多集中在廣東、江蘇、安徽等南方地區。其中，廣東甬莞高速位居大陸全國第一，擁堵里程超55公里，平均時速降至7公里。

大陸「潮新聞」報導，長假第一天，杭州人陳先生騎行1個小時，上午11點半到靈隱飛來峰景區附近，改變計畫：「人氣太旺了，我們杭州人還是先讓一讓，先把景區讓給外地遊客吧。」