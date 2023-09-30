大陸9月官方製造業PMI升至50.2，4月以來首次升至擴張區間

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大陸30日上午公布最新官方製造業與非製造業PMI數據。在大陸政府先前利多政策迭出加持與年底市場旺季需求帶動下，9月份，大陸製造業PMI連續四個月回升，為4月份以來首次升至50擴張區間。在調查的21個行業中，有11個行業PMI位於臨界點以上，比7月增加2個，顯示製造業景氣面有所擴大。

另一方面，9月份官方非製造業PMI升至51.7，比上月上升0.7個百分點，一舉扭轉了先前連續五個月的回落勢頭，顯示非製造業擴張力度有所增強。

綜合陸媒報導，大陸統計局和物流與採購聯合會30日聯合公布的數據顯示，大陸9月官方製造業PMI為50.2，預期為50.1，8月份為49.7。9月官方非製造業PMI為51.7，預期51.6，8月份為51.0。9月官方綜合PMI為52.0，8月份為51.3。

9月份，大陸製造業PMI較8月上升0.5至50.2，為連續第四個月回升，也是今年4月份以來首次升至50擴張區間，顯示製造業景氣水準進一步改善；非製造業PMI較8月上升0.7至51.7，繼續高於50臨界點，非製造業擴張力度有所增強；綜合PMI為52.0，較8月上升0.7，繼續保持在擴張區間。

從分類指數看，在構成製造業PMI的五大分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於50臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數低於50臨界點。

其中，生產指數為52.7，比8月份上升0.8個百分點，表明大陸製造業生產擴張步伐有所加快。新訂單指數為50.5，比8月上升0.3個百分點，表明製造業市場需求繼續改善。

原材料庫存指數為48.5，比8月上升0.1個百分點，顯示製造業主要原材料庫存量降幅持續收窄。從業人員指數為48.1，比8月上升0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回升。供應商配送時間指數為50.8，比8月下降0.8個百分點，但仍高於50臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間持續加快。