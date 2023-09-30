剪刀手阿明的贖罪 剪髮剪樹再剪出美麗人生

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從事美髮業的彰化縣溪州鄉男子「阿明」，因在疫情期間收入中斷，誤信朋友提供帳戶而觸犯《洗錢防制法》，他是家中經濟支柱，遂聲請社會勞動服務，在為社區整理環境時，他發揮專長，主動為社區長者義剪，還幫社區樹木修剪造型，1個人發揮3個人的作用，為社區帶來新風貌，也為自己再剪出新人生。

怎樣的人生才算精采？是一個從未有過錯的平順人生，還是不慎犯了錯，但勇敢正視過錯，爬起來再出發。 50多歲的阿明，年少時開始從事美髮設計工作，並在溪州鄉開了間理髮店至今，生活雖不富裕，一家四口卻也過得安穩平順，然這幾年的疫情讓他的理髮店生意一落千丈。

阿明是全家的經濟來源，在收入大為減少下，一家生計難以維持，他在求助無門下，被友人慫恿而提供帳戶，因此觸犯《洗錢防制法》，遭法院判處3個月徒刑。他有2個分別就讀高中、國中的孩子，全家生計都靠他，一旦入監服刑，家中生計勢必陷入困頓。

為了不讓自己一時誤觸法網而連累全家人，阿明向彰化地檢署聲請易服社會勞動，順利獲審核通過，並被安排到離家較近的溪州鄉坑厝社區，從事環境清潔整理，下午就可返回理髮店持續工作。

阿明共要易服社會勞動546個小時，以1次做6個小時的社會勞動可扺換1天刑期計算，他從今年5月22日起，每周社會勞動的時間約3至4天，約可在今年11月前完成所有的社會勞動時數。

阿明在溪州鄉坑厝社區勞動時，發現社區內沒有理髮店，他看到社區內許多長者及弱勢民眾幾乎都留著一頭蓬鬆亂髮時，心中的理髮魂被喚起，主動向坑厝村長鄭萬長表達想運用自己的專長，為社區弱勢清寒及年長者義剪，希望能幫大家剪出清爽又舒適的髮型。

「各位村民大家好，今天上午村辦公室有義剪，趕緊來剪頭髮喔！」坑厝村長鄭萬長透過廣播放送義剪消息，不少村民陸續至村辦公室排隊等待給阿明修剪新髮型。

「阿明麻煩你，我想剪卡少年一點的！」前來理髮的村民向阿明提出自己的需求後，阿明再依每個人的頭型剪出合適的髮型。

阿明已有近40年的理髮功力，剪過各式各樣的頭，拿起髮剪後，剪得又快又好，村民剪完頭個個都帶著滿足的笑容離開。

坑厝村長鄭萬長說，阿明很認真做，整理環境時不只會提早時間到社區報到，還會仔細詢問工作細項，又幫社區弱勢清寒及年長者義剪，現在每個月1次的義剪，成為社區居民最期待的日子。鄭姓村民表示，很感謝阿明幫大家義剪，也讓他發現自己原來也有帥氣的一面。

彰化地檢署主任觀護人洪李雅萍指出，阿明已在坑厝社區義剪了4次，每次約可服務15人，迄今已服務近60人，有趣的是，阿明社會勞動時不但拿髮剪義剪，還拿大剪刀幫坑厝社區的樹木修剪造型，經阿明的巧手後，不但社區居民有帥氣好看的髮型，社區林木也煥然一新，整個社區呈現出新風貌。

阿明在坑厝社區執行社會勞動，又拿著大、小剪刀分別為社區居民及樹木帶來義剪，阿明拿著剪具時，不管是在理髮或修剪樹木，都眼神專注，帥氣又認真的神情更有如暖陽灑落社區角落，呈現溫馨的畫面。

阿明告訴佐理員，他能發揮專長幫社區居民義剪，感到很有成就感，而修剪樹枝雖非他的專長，但在大太陽底拿園藝剪具工作幾次後，體力勞動加上曬太陽，他的身體變得以前更好，這樣的改變讓他很開心，這次的經驗讓他深刻感受「雖然犯錯，但是只要努力地改過、努力地彌補，一樣可以再出發喔！」