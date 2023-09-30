大陸公布9月製造業PMI為50.2％ 上升0.5個百分點

大陸國家統計局網站9月30日公布9月中國採購經理人指數（PMI）運行情況。製造業PMI為50.2％上升0.5個百分點。非製造業商務活動指數為51.7％，比上月上升0.7個百分點。綜合PMI產出指數為52.0％，比上月上升0.7個百分點，表明中國企業生產經營活動總體擴張加快。

一、中國製造業採購經理人指數運行情況： 9月製造業採購經理人指數（PMI）為50.2％，比上月上升0.5個百分點，重返擴張區間。 從企業規模看，大型企業PMI為51.6％，比上月上升0.8個百分點，繼續高於臨界點；中型企業PMI為49.6％，與上月持平，低於臨界點；小型企業PMI為48.0％，比上月上升0.3個百分點，低於臨界點。 從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數低於臨界點。 生產指數為52.7％，比上月上升0.8個百分點，表明製造業生產擴張步伐有所加快。 新訂單指數為50.5％，比上月上升0.3個百分點，表明製造業市場需求繼續改善。 原材料庫存指數為48.5％，比上月上升0.1個百分點，表明製造業主要原材料庫存量降幅持續收窄。 從業人員指數為48.1％，比上月上升0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回升。 供應商配送時間指數為50.8％，比上月下降0.8個百分點，仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。 二、中國非製造業採購經理人指數運行情況： 9月非製造業商務活動指數為51.7％，比上月上升0.7個百分點，非製造業擴張力度有所增強。 分行業看，建築業商務活動指數為56.2％，比上月上升2.4個百分點；服務業商務活動指數為50.9％，比上月上升0.4個百分點。從行業看，水上運輸、郵政、電信廣播電視及衛星傳輸服務、互聯網軟體及資訊技術服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數位於55.0％以上較高景氣區間；鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等行業商務活動指數低於臨界點。 新訂單指數為47.8％，比上月上升0.3個百分點，表明非製造業市場需求景氣度有所改善。分行業看，建築業新訂單指數為50.0％，比上月上升1.5個百分點；服務業新訂單指數為47.4％，與上月持平。 投入品價格指數為52.5％，比上月上升0.8個百分點，表明非製造業企業用於經營活動的投入品價格總體水準繼續上漲。分行業看，建築業投入品價格指數為54.7％，比上月上升6.3個百分點；服務業投入品價格指數為52.1％，比上月下降0.2個百分點。 銷售價格指數為50.3％，比上月上升0.3個百分點，表明非製造業銷售價格總體水準有所上漲。分行業看，建築業銷售價格指數為51.5％，比上月上升1.1個百分點；服務業銷售價格指數為50.0％，比上月上升0.1個百分點。 從業人員指數為46.8％，與上月持平，表明非製造業企業用工景氣度仍然較低。分行業看，建築業從業人員指數為46.3％，比上月上升1.6個百分點；服務業從業人員指數為46.9％，比上月下降0.3個百分點。 業務活動預期指數為58.7％，比上月上升0.5個百分點，保持在較高景氣區間，表明非製造業企業對近期市場恢復發展信心較強。分行業看，建築業業務活動預期指數為61.8％，比上月上升1.5個百分點；服務業業務活動預期指數為58.1％，比上月上升0.3個百分點。 三、中國綜合PMI產出指數運行情況： 9月綜合PMI產出指數為52.0％，比上月上升0.7個百分點，表明中國企業生產經營活動總體擴張加快。