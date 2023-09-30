精英土地搶攻危老整合 同時布局觀光產業

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有「台中土地公」封號的精英土地開發董事長洪乙彥，大台中危老整合案中有5成以上出自他的手，而台中7成以上的建商都曾從洪乙彥手中買過土地！洪乙彥已將土地開發重心聚焦在危老整合案，同時布局南投觀光休閒產業，預計重砸逾10億元、在埔里小鎮打造「日月町複合式商場」吸客！

投入土地開發長達32年的洪乙彥說，成功的危老案，只要符合「周邊人口密度大、附近推案量少、生活圈便利性佳、交通動線好、未來潛力大」這五大要件，土地完成整合後，每個建商都會搶著要土地！

做為危老土地整合的第一線，洪乙彥說，推動危老重建案與都更案都是政府的美意，但鼓勵建商投入危老重建時也要提供誘因。目前危老案容積獎勵40％，但是，「一般建案原本開放空間就有20％的容積獎勵，危老案卻不得合併其他容積獎勵，這樣一來，危老容積獎勵其實只增加20％。」

洪乙彥建議政府，將危老容積獎勵40％得以合併原本的開放空間容積獎勵20％，如此一來，獎勵容積增加40％，相信會有更多建商搶著投入危老重建案。

值得一提的是，精英開發繼與萬豪酒店集團成功打造台中萬楓酒店後，看準日月潭每年吸客超過300萬人次的觀光商機，也將在南投埔里引進日本「蔦屋書店TSUTAYABOOKSTORE」，打造南投最新國際觀光景點「日月町複合式商場」，這也是蔦屋書店在台灣的首家渡假景點旗艦店！

洪乙彥表示，「日月町複合式商場」將會是南投的生活藝文界新指標，預計2024年第一季開幕，將力邀全台頂尖品牌，集結生活提案、美食購物、運動及娛樂等消費、文化產業進駐，攜手打造南投在地好逛、好吃、好玩的複合型商場。

洪乙彥說，日月町複合式商場坐落在前往日月潭及埔里的愛蘭交流道口，集結特色美食、創意市集、加油站與電動車充電站，主建物「上山前町」的1、2樓為餐飲品牌、特色零售及由多個觀景平台交錯的垂直微型聚落