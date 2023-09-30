教宗籲中國教徒當「好公民」 北京主教獲准訪問香港

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

教宗方濟各本月初訪問蒙古時，呼籲中國的教徒要成為「好基督徒和好公民」。對此，天主教香港主教周守仁透露，此番有關對中示好的發言受到北京歡迎，而天主教北京總教區主教李山也已獲准赴香港訪問，他也希望能在梵蒂岡與北京之間促成更多更好的對話。

教宗方濟各3日在訪問蒙古首都烏蘭巴托時，曾經脫稿向中國表達問候，將中國公民稱為「高貴」的人，並呼籲中國的天主教徒要成為「好基督徒和好公民」。他同時還特別把周守仁和他的前任、榮休主教湯漢樞機喚到自己身邊。

今日將榮升為司鐸級樞機主教的周守仁接受路透專訪時表示，希望他的擢升將有助於改善梵蒂岡與北京一段時間以來有些緊張的關係。對於教宗的表述，他表示「深受感動」，知道「聖父」正努力向中國傳遞訊息，而他也從可靠人士處獲悉，教宗的談話在中國很受歡迎，「甚至在政府中也如此」。

作為天主教香港教區的最高負責人，周守仁今年4月曾訪問擁有60萬天主教徒的中國首都北京。他也是30年來首位訪問北京的天主教香港教區主教。

「我覺得我們已經建立了某種關係，某種友誼」，周守仁指，已經邀請天主教北京總教區主教李山前來香港訪問，「我想他們正在非常認真地考慮此事，所以希望訪問能夠成行」，並一再重申李山已經獲准訪港。

周守仁表示，香港教區有一項使命，就是要成為西方與中國的信仰橋梁。「作為樞機主教，我希望我能有機會與中國大陸各個階層的人士見面，這樣我們就能將訊息傳遞出去」，他說，希望能在梵蒂岡與北京之間促成更多更好的對話，這樣就可以避免上海新主教任命沒有與梵蒂岡磋商一類的事情發生。