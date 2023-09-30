首艘大陸國產大型郵輪愛達·魔都號將啟航 背後金融支持受矚目

澎湃新聞9月30日報導，全長323.6米，總噸位13.55萬噸，擁有2125間豪華客房和套房，可容納5246名賓客。大陸首艘國產大型郵輪愛達·魔都號將於不久後啟航。作為單船造價7.7億美元的大型郵輪，愛達·魔都號背後獲得哪些金融支持？格外受矚目。 中船郵輪科技發展有限公司總會計師、愛達郵輪有限公司財務負責人孫長慶說談明公司營運情況：「本來我們的商業邏輯是用兩條舊船的營運資金來支付新船的訂單資金需求。但是受疫情影響，兩條舊船被迫停航，不僅沒有產生現金流反而造成了損失，還墊付了許多資金進去。」 孫長慶稱，中國農業銀行上海自貿區分行第一時間給公司施以援手，援助郵輪營運公司流動資金的需求，在2022年初第一季提供了FTN項下中期流動資金貸款2500萬美元。在疫情非常嚴重情況下，農行上海自貿區分行在當年第一季發放貸款，保持了郵輪營運公司正常的運轉。 據悉，愛達郵輪有限公司註冊資本5.5億美元，註冊地址位於香港，實際經營地址為上海市寶山區。 2013年，上海自貿區成立，農行上海自貿試驗區分行經前銀監會批准，成為了第一批入駐區內、第一批對外掛牌、第一批與區內企業簽署合作協定的銀行。農行上海自貿區分行是愛達郵輪有限公司的合作主力銀行，也是愛達郵輪有限公司的第一家用信合作銀行。 不僅如此，2022年6月，愛達郵輪有限公司股東中船郵輪科技發展有限公司在農行開立境外放款專戶，農行上海自貿區分行則向愛達郵輪發放3.2億元（人民幣，下同）的股東借款。 正如孫長慶所言，郵輪的建造周期長，預計前後歷時5年。相比之下，同類型的船在歐洲建造時間會短很多，但隨之產生的運費、保險、關稅等金額支出較大，且工期不可控，因而選擇國產化。愛達·魔都號是大陸首艘國產大型郵輪，在建造過程中，除了要面對技術上挑戰，也面臨著大陸國內供應鏈配套不足的瓶頸，總體建造時間較長。 「愛達·魔都號的整個資本金的投入只有20％，80％靠船舶融資，就是在交船的時候，銀團通過發放貸款的形式支付給船東。」孫長慶向澎湃新聞表示，農行上海自貿區分行牽頭成立了6大銀行組成的銀行團，給公司提供了近44億元的船舶交船款。自貿區分行對整個郵輪產業的支持，除了郵輪營運本身以外，還對其供應鏈、股東郵輪科技公司也給予很多大力支持。 農行上海自貿區分行表示，愛達·魔都號郵輪融資銀團專案工作正按計畫正常開展，本項目融資金額總額為43.65億元，按照初步協商結果，農行上海自貿試驗區分行為牽頭行、代理行，截至目前已召開三次銀團會議，所有參貸行均已完成審批流程，目前正處於和銀團律師的合同談判階段，該筆貸款預計於2023年12月完成投放。 「我們現在最期盼的就是郵輪的復航和愛達·魔都號的交付。郵輪產業本身是一個高投入高收益的行業，根據一般營運公司的測算，一條船的回收周期大概是12~15年，銀行給我們貸款的周期是12年，所以說它的營利能力是非常強的。一旦營運起來後，我們的現金流基本上都是能夠為正，既能產生良好的經濟效益，也會產生良好的社會效益。」孫長慶說。 愛達郵輪有限公司9月19日在「2023吳淞口論壇」宣布，愛達·魔都號將於2024年1月1日從上海吳淞口國際郵輪港啟航。愛達·魔都號此次公布了從上海出發的東北亞航線。未來，愛達·魔都號將部署中國至東南亞國家的郵輪航線，並適時推出「海上絲綢之路」等中長航線，打造長、中、短相結合的多樣旅行度假選擇。