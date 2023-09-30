《金融》聯邦政府關門危機干擾市場 回溯美股歲末表現這樣走

【時報記者任珮云台北報導】美國兩黨仍未通過2024財年預算案，若無此預算案，將無合法財源可供美國聯邦政府保持運作，為此，參議院已於9/26(二)通過臨時開支法案(Stopgap)，預計可讓美國聯邦政府持續運作至11/17(五)，然而，在眾議院兩黨議員仍嚴重分歧下，可能連臨時開支法案都難以通過，進而使美國聯邦政府關門，而影響可能包含美國證管會(SEC)暫停部分IPO審查、美國食藥管理局(FDA)暫停新藥審核、政府支持的房貸和小企業貸款申請延宕、部分美國經濟數據(如：非農就業報告)暫停公布。

在美國政府關門的不確定因素下，富蘭克林證券投顧認為，以基本面來看，聯準會近期在上修2023年GDP的同時還下修了失業率，符合會後聲明提及的「穩健」措辭，另根據Factset(9/22)數據，市場仍正面看待後續企業獲利表現，雖第三季企業獲利仍可能出現-0.2%的負成長，但隨後的2023年第四季以及2024年第一季和第二季將分別成長8.2%、8.6%、12.1%，顯示企業獲利將逐漸回溫，復甦力道可能還會延續至2024上半年，穩健的基本面應有助提振美股表現，此外，隨美國即將步入傳統消費旺季，若今年美國民眾能維持穩健消費力道，同樣有助支撐美股投資人信心。

富蘭克林證券投顧分析，統計過去30年數據，美股在每年歲末三個月的平均漲幅分別達到1.5%、1.88%、1.17%。市場的主要變數仍是來自聯準會，其利率動向將牽動股市表現，不過，隨升息週期接近尾聲且隨時間經過降息預期開始發酵，可望帶動美債殖利率逐漸回落，此將有助釋放美股潛在表現，整體而言，儘管利率動向、經濟變化、聯邦政府關門等不確定因素均可能干擾市場，但仍看好美股中長期發展，建議採取定期定額方式介入，並看好AI科技股票、全球氣候變遷等主題型股票。