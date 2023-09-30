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連假第2日國道疏導措施一次看！ 省道7路段料湧旅遊車潮

  • 中時即時 簡立欣
中秋連假第2日，高公局仍有多項國道疏導措施。(資料照片)
中秋連假第2日，高公局仍有多項國道疏導措施。(資料照片)

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今（30）日是中秋連假第2日，高公局表示相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口；12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。 高公局建議西部國道南向民眾儘量12時後出發；國5南向17時後出發，另國5北向9時前出發。 昨日全日交通量115.6百萬車公里，是年平均平日的1.3倍，其中國5交通量3.2百萬車公里，是年平均平日的1.2倍。昨日下午除國5南向石碇至頭城路段於18時逐漸紓解外，其餘路段於16時後大致順暢。至於今日0-5時交通量5.2百萬車公里，是年平均平日的1.4倍；預估今日交通量108百萬車公里。 省道部分，預估今日各大觀光景點省道7路段皆會陸續湧現出遊車潮，包含北部的台2線關渡~淡水、萬里~大武崙、台3線大溪等路段，中部台14甲線霧社~清境農場、台21線日月潭，以及南部台3線古坑~梅山、東部台9線礁溪路段等。

公路局表示，昨日西部國道客運共行駛6087班次，疏運10萬7452人，疏運人數較去年同期增加26.4％；東部國道客運路線共行駛1655班次，疏運3萬1522人，較去年同期增加11.9％。 昨日主要城際道路出現車多壅塞情況，如台2線外木山~大武崙、台61線的新竹市北區、新豐~南寮、後龍觀海大橋路段、龍井~中彰大橋及台18線嘉義路段；另銜接國道路段亦有車多壅塞情形，包含北部台62線暖暖~國1、台64線中和~新店、台65線土城~國3、新莊~國1，中部台74線大里~霧峰、南部台86線仁德及關廟路段。

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