許家印「配偶」丁玉梅持加拿大護照 二子深度參與恆大眾多事務

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9月28日，中國恆大董事會主席許家印因涉嫌違法犯罪，已被依法採取強制措施。但因此前的「技術性離婚」爭議，市場擔心他的「配偶」丁玉梅是否已分離許家印的資產遠走。據《每日經濟新聞》報導，在本次公告許家印被採取強制措施之前，他的二兒子許騰鶴（Peter Xu）已經被帶走，而丁玉梅已在「境外」。

報導稱，丁玉梅持有加拿大護照。如果是持有加拿大護照，肯定是先入籍，但是否已經註銷中國國籍或戶籍，需要到具體相關部門查詢。

財報顯示，2021年度，中國恆大總資產約2.1兆元（人民幣，下同），而總負債為2.58兆元，淨資產約負4731億元；2022年度，中國恆大總資產約1.84兆元，總負債約2.45兆元，淨資產約負5991億元。

二兒子深度參與恆大眾多事務

許騰鶴近年來參與恆大系事務眾多，且均屬於管理層職位。他擔任恆大集團珠三角公司董事長多年，也負責過恆大財富的重要工作。

9月16日，「深圳南山公安」微信公眾號發佈案情通報，近期，公安機關依法對恆大金融財富管理（深圳）有限公司杜某等涉嫌犯罪人員採取刑事強制措施。「目前，案件正在進一步偵辦中。」

8月31日，恆大財富官微發佈公告稱，因公司資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展本月兌付，後續兌付安排公司將另行公告。

報導引述多位恆大前員工透露，許騰鶴擔任恆大集團珠三角公司董事長期間，珠三角公司可以不受區域限制在大陸全國範圍內拿地，但其個人並未有特別突出業績。

許騰鶴主持恆大集團珠三角公司時，在嘉興做過一個代表項目，其營銷策略就是持續燒錢投廣告，「開盤三年，到2021年中就去化了30％，之後就轉給各家中介做包銷。」

2021年12月，據海外媒體報導，許騰鶴在出售洛杉磯日落大道一套價格1250萬美元的豪宅。2022年年底，許家印還掛牌出售旗下倫敦超級豪宅Rutland Gate（拉特蘭門）2-8a，價值約20億元人民幣。

許家印最近一次出現在公眾面前是今年7月4日，他當時主持召開恆大足球俱樂部管理會議。2023年以來，許家印的兩次露面與發言均通過恆大足球方面。

「配偶」丁玉梅持有加拿大護照

8月14日，恆大汽車一筆戰投公告引發公眾對許家印婚姻狀況的猜測。許家印公開的配偶丁玉梅，在協議中卻被表述為「獨立於本公司及其關連人士的第三方」，她還持有中國恆大已發行股份總數約5.99％。

這一度被市場猜測許家印夫婦已「技術性離婚」。

報導稱，在恆大物業今年6月延遲刊發的2022年度報告中，仍將丁玉梅稱為「許太太」，且其持有權益的身份表述為「配偶權益」，與許家印、XinXin（BVI）Limited（鑫鑫公司）為一致行動人。

但在恆大物業2023年中期報告中，已經沒有「許太太」或「丁玉梅」的字眼。

通過離婚，丁玉梅可否在財務上與許家印進行分割，規避債務等問題？

8月16日，廣東合邦律師事務所律師楊登基表示，根據《民法典》第1064條規定，夫妻雙方共同簽名或者夫妻一方事後追認等共同意思表示所負的債務，以及夫妻一方在婚姻關係存續期間以個人名義為家庭日常生活需要所負的債務，屬於夫妻共同債務。債權人能夠證明該債務用於夫妻共同生活、共同生產經營或者基於夫妻雙方共同意思表示的除外。所以，丁玉梅不僅作為許家印的配偶或「曾經配偶」，而且還是其創業路上的得力助手，即使他們解除婚姻關係，也不能排除他們在婚姻關係存續期間共同生產經營背負的夫妻共同債務，難以做到徹底隔離風險與規避債務。

據《每日經濟新聞》此前報導，1982年，許家印大學畢業後分配到河南舞陽鋼鐵廠工作，在那裡認識丁玉梅，二人在第二年結婚。多年來，丁玉梅幾乎從未在公開市場露面。2018年12月，許家印、丁玉梅夫婦高調返回河南老家，回到太康縣高賢鄉聚台崗村，這也是丁玉梅的首次公開露面。