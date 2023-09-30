大陸推30條措施 盼釋放旅遊消費潛力拚經濟

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大陸國務院辦公廳近日印發《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高品質發展的若干措施》（以下簡稱《若干措施》），稱旨在豐富優質旅遊供給，釋放旅遊消費潛力，推動旅遊業高品質發展，進一步滿足人民群眾美好生活需要，發揮旅遊業對推動經濟社會發展的重要作用。

新華社29日報導，《若干措施》從5個方面提出30條推動旅遊業高質量發展的工作措施。一是加大優質旅遊產品和服務供給，推進文化和旅遊深度融合發展，實施美好生活度假休閒工程，實施體育旅遊精品示範工程，開展鄉村旅遊提質增效行動，發展生態旅遊產品，拓展海洋旅遊產品，優化旅遊基礎設施投入，盤活閒置旅遊項目。

《若干措施》續指，二是激發旅遊消費需求，改善旅遊消費環境，完善消費惠民政策，調整優化景區管理，完善旅遊交通服務，有序發展夜間經濟，促進區域合作聯動；三是加強入境旅遊工作，實施入境旅遊促進計畫，優化簽證和通關政策，恢復和增加國際航班，完善入境旅遊服務，優化離境退稅服務，發揮旅遊貿易載體作用。

《若干措施》指，四是提升行業綜合能力，支持旅遊企業發展，加強導遊隊伍建設，提升旅遊服務質量，規範旅遊市場秩序；五是保障措施方面，要健全旅遊工作協調機制，強化政策保障，拓寬融資管道，加強用地、人才保障，做好旅遊安全監管，完善旅遊統計制度。

時逢大陸十一長假，大陸商務部指假期首日消費市場活力加快釋放，生活必需品市場供應豐富、價格總體平穩。據商務大數據監測，全國重點零售企業糧油食品、飲料銷售額同比增長20％以上，餐飲休閒消費較為火熱，中秋團圓宴、親友宴、婚慶宴等成為假期消費熱點，旅遊、觀影等休閒消費備受青睞。