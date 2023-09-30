高雄「減碳好市券」10月登場 14處市集兌換百元優惠

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為了響應環保與節能減碳，經濟部號召全台傳統市集於10月起舉辦「傳市品牌減碳好市券」活動，高雄共有武廟、龍華、六合等14個市集參與，民眾只要到指定市集購物，並使用自備環保袋、環保杯或環保餐具組等，即可至服務台兌換「百元好市券」。

高市府經發局長廖泰翔表示，這次活動高雄共計有三民第一、三民第二、武廟、前鎮第二、哈囉、國民、龍華等7處市場，以及三民街、吉林、六合、光華、南華路、鳳山青年、興中一路等7處夜市熱情參與，民眾在指定活動時間到14處市集消費並自備環保袋、環保杯或環保餐具組等，就可免費兌換到2張面額50元的好市券。

龍華公有市場自治會會長李國祥表示，感謝經濟部與市府共同推動環保理念，將自備環保袋等環保意識導入傳統市場。歡迎來市場消費的民眾自備環保餐具享用美食，兌換完好市券後繼續在市場消費，提振市場買氣外，也期望未來能讓民眾自發性響應自備餐具的環保好習慣。

光華夜市管委會主委顏永峻表示，這次活動鼓勵民眾減少使用一次性餐具，同時用優惠鼓勵民眾自備環保餐杯具。此外，好市券在晚餐時間發放，加上50元小面額設計，民眾本來計畫只買1碗，現在一次可以豪氣買2碗，夜市攤商都很振奮，磨刀霍霍打算搶這一波的商機，歡迎大家一起來吃美食、挺環保。