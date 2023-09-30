台北國際秋季旅展坦克登場 金門老兵召集令人氣超夯

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2023「台北國際秋季旅展」自昨(29)日起至10月2日止於台北世貿一館盛大登場，搭上中秋連假人潮不斷，把現場擠得水洩不通。金門縣政府為推廣「金門老兵召集令」活動，把坦克都開進場內超吸睛，甚至連小金門的地標「勝利門」都完美復刻搬到館內展示，吸引大批民眾競相拍照打卡，人氣超夯！縣府觀光處指出，旅展現場除每日舉辦四場次舞台送好禮活動外，還有離島專屬的超值遊程及金門特產等好康禮物可選購，歡迎民眾與金門老兵踴躍來報到！

縣府觀光處副處長董雲馨表示，為宣傳「金門老兵召集令」活動，金門館特別把具有軍事風最夯拍照打卡熱點著名地標「八二三砲戰勝利紀念碑＆勝利門」及「Ｑ版金門戰車」搬到現場會場，加上金門各隊徽標誌營造，及擺放安全士官桌，讓老兵到安官桌簽到，並於旅展期間邀請到穿著草綠服的正港金門老兵志工協助活動宣傳，盛情迎接老兵返金，重溫當年當兵的回憶。

開幕活動上，金門館特別加碼送出同展場「迷你版」砲彈造型的主題酒、金門單程機票一張，在旅展現場並宣傳即將於10月登場的地區大型活動「烈嶼鄉芋頭季」、「金沙風獅爺文化季APP」，以及尋找金門寶可夢(風獅爺)等多元精彩體驗。幸運獲得機票大獎的徐先生非常開心的表示，可以帶家人一起到金門旅遊了！

觀光處表示，金門館在旅展期間，每日將推出「消費滿額好禮2重送」，消費滿千元即可現場抽獎一次，還可獲摸彩券一張參加抽機票活動(摸彩券依消費金額累計計算)，買越多中獎機會越大。

金門旅行業者現場也推出優惠行程，涵蓋團體及自由行客製化行程、小三通交通套票券多元旅遊商品等超值旅展價，買氣熱絡，並預定於10月2日下午5時在「樂遊金門」臉書粉絲專頁公告中獎名單。此外，現場還有打卡送有濃濃金門味的風獅爺特色圓扇、以及特色金門老兵專屬紀念品，好康超多。

金門縣旅行商業同業公會理事長翁炳信指出，為刺激買氣，特別組成PAK推出「金門老兵召集令」自由行3天2夜「機＋酒」行程，每人5288元起旅展價(平日價，需兩人同行），詳情可撥打電話082-312976洽詢。2023「台北國際秋季旅展」今天仍有多項優惠活動，想拿好康的民眾請把握機會到場搶起來！