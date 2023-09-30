《科技》高通推10G光纖閘道器平台攻家用連接 明年夏季上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】高通宣布，推出10G光纖閘道器平台(Qualcomm 10G Fiber Gateway Platform)及其指標性的特性，即高通服務定義Wi-Fi技術 (Qualcomm Service Defined Wi-Fi technology)，迎接家用連接能力的全新時代，同時也為服務供應商帶來全新機會。

高通10G光纖閘道器平台專為支援10Gbps網路傳輸至家庭及家用所建構，其軟體定義架構結合了10G被動光纖網路（PON）技術與數千兆位元Wi-Fi 7連接能力，可確保從家用網路到手機、PC、智慧電視、家用攝影機或電器等終端裝置享有無縫的高速連接能力和低延遲存取。

高通服務定義Wi-Fi技術的應用型協作，主要是為了支援供應商能基於可靠、快速的端對端連接能力打造全新水準的使用者體驗。服務供應商將可針對遊戲、串流和雇主支援的居家辦公最佳化服務等應用程式提供最佳化的差異化服務。

高通技術公司資深副總裁暨連接、寬頻與網路部門總經理Rahul Patel表示，高通技術公司已將自己定位為引領連接能力革新的先行者。藉由新增10G光纖至我們的技術產品組合，再加上5G和Wi-Fi 7技術，高通如今提供了令人驚嘆的解決方案組合，以協助服務供應商推動營收成長和服務創新，並提供更沉浸且具參與感的使用者體驗。

ABI Research資深分析師Andrew Spivey表示，高通家用閘道器的最新技術進展將有助於加速家用Wi-Fi網路的持續轉型。有鑑於光纖電纜的快速部署，加上傳統電纜和DSL技術同時式微，全新平台的出現適逢其時，結合高通的Wi-Fi 7技術，將在提供現代家庭所需的先進網速方面變得不可或缺，也相信高通的服務定義Wi-Fi技術將為消費者帶來深具保證的服務品質(QoS)，有助於家用網路的革新。

高通10G光纖閘道器平台和高通服務定義Wi-Fi技術預計將於2024年夏季正式上市。