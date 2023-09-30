Disney＋跟進打擊共享帳號 11月加拿大先上路

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【中央社記者吳家豪台北30日電】串流影音服務Netflix打擊共享帳號奏效，迪士尼集團旗下Disney+也打算跟進，11月1日起先對加拿大用戶限制不得與家庭以外成員共享帳號及密碼。

Disney+已透過電子郵件通知加拿大用戶，並更新訂閱條款，家庭的定義包含「與帳戶擁有者主要住所相關的全部裝置」，這些裝置須由同住者使用；如果想在帳號新增非同住者成員，Disney+會提供額外付費選項。

在截至今年7月底止的第3季度，迪士尼串流影音服務仍虧損，不過虧損額自去年同期的11億美元（約新台幣355億元）減少至5億1,200萬美元（約新台幣165億元）。

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）今年8月宣布2024年將解決共享帳號問題，呼應對手Netflix的作法。迪士尼也將在歐洲和加拿大推出有廣告贊助的方案，並在美國推出無廣告方案。

Disney+並未宣布何時會在台灣及其他市場限制共享帳號，不過日前已宣布，將自11月1日起調整台灣地區方案及價格，新訂戶可選擇標準與高級兩種方案。

現行Disney+台灣訂閱方案為每月新台幣270元或每年2,790元，支援4K超高畫質，最多可4台裝置同時觀看。用戶如果想保有目前方案內容，日後必須選擇高級方案，費用為每月320元或每年3,280元，相當於漲價約18%。