「綠癌」占領三義鄉西湖村山區 形成驚人綠牆步道

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被稱為「綠癌」小花蔓澤蘭，憑著強靭的繁殖及生命力，大肆開彊闢土，苗栗縣三義鄉西湖村苗義13號農路，原本是滿布綠蔭的美麗健行山道，今年卻發現全線長達近3公里的農路兩側及內側雜林，全被小花蔓澤蘭占領，最廣寬部分已形成一道長約10米高達3米的綠牆，讓人觸目驚心，苗栗縣府農業處獲報已通報廠商擇日清除。

小花蔓澤蘭屬藤蔓植物，繁殖能力非常強，每至秋末時分開花，白色小花隨風飄散，四處攻城撂地，強力攻占其它藤蔓類植物地盤，種子繁殖成功率非常高，一經發芽成長會無限制的攀爬至高處，占據樹冠層，影響樹木的光合作用，被攀爬的樹木往往因而枯死，所以小花蔓澤蘭被視為「林木殺手」，「綠癌」。

三義鄉西湖村農苗義13號道路，是由西湖村育英國小旁通往勝興車站及魚藤坪斷橋的替代道路，因沿線林木茂密，向來是當地民眾及外來遊客喜歡漫步健行的道路，尤其全線生長許多油桐樹，每逢4、5月油桐花開時，更吸引許多遊客前來賞花。

過去幾年，農苗義13號農路就陸續發現小花蔓澤蘭的蹤影，因未及時清除，今年大暴發，整條農路近3公里沿線全都長滿小花蔓澤蘭，甚至內側雜木林深處也都長滿，形成一道道綠色藩籬，許多不知情的遊客還對這一大片「綠牆」驚豔不已，沒想到這正是讓林保單位聞之色變的綠癌。

小花蔓澤蘭入侵苗栗已有相當時日，苗栗縣政府農業處承接林保署清除小花蔓澤蘭業務，農業處副處長蔡政新指出，目前農業處選定了苗130線、128線等4條路線為清除重點區域，由於林保署核撥清除費有其限度，所以農業處接獲民眾檢舉小花蔓澤蘭嚴重蔓生區域時，希望民眾能主動協助清除，由農業處依價收購。

過去林保署全力清除小花蔓澤蘭，因小花蔓澤蘭多半生長在野外場域，緊縛攀爬在樹木上，所以多半以人工清除方式為之，只有在非農業區域可以用殺草劑去除，苗栗縣府農業處承辦清除小花蔓蘭業務，是以每公斤5元收購，苗栗縣2023年度由林保署撥款額度為8千公所，根據蔡政新表示，今年到目前收購小花蔓漫蘭的數量，只用去3千公斤左右，還有相當大的額度可向供民眾收購。