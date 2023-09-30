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加速板橋、三重都市更新 新北釋利多：容積率放寬

  • 中時即時 蔡亞樺
板橋都市計畫區內大街廓住宅區空拍現況建物及臨路情形圖。（新北市城鄉局提供／蔡亞樺新北傳真）
板橋都市計畫區內大街廓住宅區空拍現況建物及臨路情形圖。（新北市城鄉局提供／蔡亞樺新北傳真）

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為加速大街廓內住宅區都市更新，新北市城鄉發展局啟動檢討板橋、三重、新莊、中永和等9處都計區土管檢討作業，10月3日起公開展覽，透過容積折減土地管制要點的檢討，將原本未臨接8米以上道路住宅區容積率200％放寬為240％，擴大都更三箭實質效益。

城鄉局長黃國峰表示，經多次專家學者、公學會諮詢研商會議，對於改制前台北縣政府於1997年全面實施容積管制時，面臨未達8公尺道路住宅區容積率260％至300％折減為200％的規定，迄今已接近30年，目前建物多屬容積率管制前興建，現況容積多已超過規定，面臨改建之必要，惟受限法令規定，致使都更牛步。

為能兼顧地區防災、交通容受力等面向，城鄉局初步盤點9處都計區內得以適用的住宅區面積約170公頃，經都委會報告討論後有條件修正，未來臨6公尺以上未達8公尺道路或現有巷道，且採都市更新開發之住宅區基地，其基準容積率得從200％酌予調高為240％，並透過都市更新審議機制將基地周邊之防救災、開放空間、人行系統留設等面向進行整合考量，營造友善步行空間系統。

城鄉局表示，專案檢討將於10月3日起公開展覽30天，並於10月23日至27日間分別於新北市政府、新莊、樹林、永和、中和、土城、汐止、淡水區公所及三重過圳活動中心舉辦13場公展說明會，歡迎民眾到場聆聽。

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