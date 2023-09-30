西螺大橋通車70周年 雲林、彰化攜手合辦慶祝活動

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跨越彰化溪州鄉、雲林西螺鎮的「西螺大橋」是雲林縣地標，每年西螺大橋節都是雲林縣府舉辦，因南橋北管原則屬於彰化縣管轄，今年逢西螺大橋通車70周年，彰化縣同意合辦慶祝，10月21日、22日一連熱鬧2天，雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美將一同切7層蛋糕、放天燈祈福。

雲林縣府、彰化縣府在2013年西螺大橋通車60周年慶時，首次共同為大橋慶生，由於西螺大橋之名與彰化溪州鄉較無關，雲林縣府此後舉辦西螺大橋節，彰化縣府總是低調祝福，迄今未再合作過。

雲林縣長張麗善５月間即積極邀請彰化縣長王惠美，訴求西螺大橋是彰雲兩縣的光榮，70周年慶意義非凡，獲得善意回應，2位縣長22日將在西螺大橋上同框，為兩縣觀光共同宣傳。

雲林縣府文觀處籌辦西螺大橋通車70周年慶以來遭遇不小困難，其中之一是西螺鎮公所拒絕借用西螺大橋頭的東側廣場，原因是「另有他用」，協調數月未果，縣府文觀處決定把活動地點移到剛啟用的「西螺武術森活園區」，距離西螺大橋約100公尺。

文觀處表示，西螺大橋70周年是雲林、彰化大事，必須找出共同元素，10月21日、22日「西螺大橋藝陣文化祭」，號召兩地的武術師傅、舞者、藝陣同台表演。

21日也與西螺七崁武術基金會合作，將有西螺七崁武術嘉年華、武術大會師、傳統武術藝陣表演，以及「十鼓擊樂團」、「雲火INFERNO火舞團」等結合武術的震撼演出。

22日晚上7點半在橋上舉辦「眾神祈福慶通車70週年」儀式，張麗善、王惠美共同在橋中央的第16拱切蛋糕，啟動120秒煙火秀，點亮屬於彰雲兩縣的濁水溪畔。

雲林縣府文觀處今（30日）公布活動主視覺，以西螺大橋的鋼鐵紅為底色，融入數字7與大橋元素，展現西螺大橋通車70周年對雲彰兩縣市獨特性及不可或缺的重要性。