擁冷泉、礦坑遺跡！ 大棟山晉升桃市級風景特定區 浪浪問題待解決

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桃園市龜山區與新北市樹林區、鶯歌區交界處的大棟山，不僅有礦坑遺址與少見的冷泉，制高點能俯瞰桃園、林口台地及台北盆地，甚至能看到台北101，景色堪稱一絕，桃園市近年力推爭取畫設為「大棟山風景特定區」，終於在上月4日獲得交通部同意核定，13日完成公告畫設，成為桃園第4座市級山岳型風景特定區。

大棟山風景特定區擁有冷泉、煤礦、磚窯、古戰場等特色，於6月21日召開評鑑會議並獲得508.13的評鑑分數，雖未達560分以上可設置國家級風景特定區，但已達縣市級風景特定區設立標準，獲得交通局同意畫設為大棟山風景特定區，畫設面積為756.7公頃。桃園市目前有小烏來、拉拉山及虎頭山風景特定區，大棟山成為第4座市級山岳型風景特定區。

談及大棟山風景特定區未來規畫方向，觀旅局長周柏吟說明，市府於8月14日辦理現勘，經初步勘查該風景特定區有冷泉露頭以及梯田地形等，可考慮作為未來發展登山遊憩廊帶或是自行車族登山後休憩點，不過該風景區的環境年久無人維護與管理，還有待好好整理一番，2024年已編列相關預算進行冷泉探勘及風景區規畫，期望能創造新亮點，帶動該風景區的觀光產值。

先前在地民代反映，大棟山的自來水系統尚不完備，且長期無人整理導致野狗數眾多，若未來要規畫成風景區還需解決很多問題。對此周柏吟回應，8月時已邀集龜山區議員及相關單位召開會議，已籌編明年度的預算辦理大棟山風景特定區整體規畫，屆時將把公共設施物自來水的需求一併納入規畫，另也請經發局協助爭取相當補助，雙軌併行來爭取自來水延管的最大可能性。

周柏吟說，至於野狗亂象，動保處已將大棟山區域列為重點巡查區，近年大致上皆已有執行TNVR政策，辦理流浪犬隻節育政策，另外由於大棟山405高地位於桃園市與新北市的交界處，也有請新北市動保處共同加強巡查及積極辦理犬隻管制作業。