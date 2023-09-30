紡織綜合所發表尖端纖維紡織品科技-112年度技術研討會亮成果

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紡織綜合所與紡拓會攜手執行經濟部科技專案「尖端纖維紡織關鍵技術開發計畫」，於9月28日假台大醫院國際會議中心舉辦「尖端纖維紡織品-112年度技術研討會」。共發表五項嶄新技術與產品，包括感知耐隆纖維、同質循環纖維膜與皮革、數位噴印水性高分子墨水、數位疊圖紋織物檢測以及AI智慧縫製，彰顯紡織產業在永續環保與數位優化的科技創新成就。

紡織綜合所所長李貴琪表示，在經濟部產業技術司支持下，自109-112年為期四年的尖端纖維關鍵技術開發計畫，共促進投資43億元，四年來帶入產值合計50億元。另技術服務共600場次，突顯該計畫之亮點成效及科專研發成果。

紡織綜合所主任安大中指出，尖端纖維紡織品四年計畫，聚焦在「高階、數位與永續」發展目標。五大關注嶄新技術與產品如下；

一、感知耐隆纖維~人與環境的舒適界面

由於全球暖化和溫室效應的不斷惡化，夏天的高溫已經成為常態，室內空調不停運轉，以維持涼爽舒適的環境，在日頭赤焱焱的戶外時，身體受到日光照射，紡織綜合所以「全效日光防護隔熱」和「AquaBreath®感濕變形」二項關鍵技術，提供衣服涼感和舒適度的解決方案。

全效日光防護隔熱纖維利用紫外光散射技術及使用近紅外光反射材料，使紡織品能防止紫外線穿透與反射日光近紅外光，。當人們在酷熱的夏季進行戶外活動或工作時，穿著這種纖維製成的服裝，可以保護皮膚免受紫外線輻射和高溫的傷害，同時提供涼爽和透氣的穿著體驗。

AquaBreath®感濕變形纖維是一種特殊的纖維材料，具有感應濕氣的特性。當人體出汗時，它能快速吸收水分，保持身體乾爽和舒適，同時幫助排汗，迅速排除體內多餘的汗液，確保皮膚保持乾燥，減少因汗水引起的不適感。這種纖維具有卓越的透氣性，有助於空氣和濕氣的自由流通，促進體溫調節，因此非常適合在炎熱環境中穿著，確保即使在炎熱的夏季，也能感受到涼爽和舒適。該項纖維頃獲頒2023IF設計獎。

二、同質循環新生活~聚酯透氣纖維膜與全聚烯皮革

透過創新的不織布技術，紡織綜合所已成功研發出新型「聚酯透氣纖維膜」與「全聚烯皮革」材料，其中聚酯透氣膜不僅賦予服裝布料卓越的防水性和透氣性，同時可與廣泛使用的聚酯紡織品結合。這一創新技術使得紡織品在進行回收再利用時，變得更加簡便，不再需要繁瑣的分離過程，能輕鬆實現循環再製。

全聚烯皮革是全球首創的單一材質皮件材料，具備超越真皮的彈性與透氣特徵，還能根據應用調整質感，滿足各類產品需求；本技術實現服裝與皮革等產品走向單一材質化，是產業落實循環經濟不可或缺的關鍵技術，不僅提升了產品的價值，更將皮革產業開創新的前景。

三、數位噴印新紀元~AI演色超精準

紡織數位噴印已要突破的挑戰是如何確保噴印的色彩與傳統浸染色彩的一致性。因此，紡織綜合所開發一種「水性高分子墨水」，此墨水具有優越的色彩穩定性和飽和度，適用於各種布料，可噴印出高品質和精準的圖案和圖像，同時實現「自動打色2.0」之墨水、處理液和固色劑三合一功能而化學染料和用水相對較低的使用量，也有助於減少對環境的影響，為紡織永續發展提供更多創新和可持續性選擇。

四、電眼識英雄~疊圖紋織物數位檢驗完美把關

國內紡織業者迄今仍然依賴人工進行布料檢驗，這不僅耗時費力，還容易產生主觀判斷，導致產品品質不一致，同時需要大量人力。為解決這個問題，紡織綜合所開發「精準瑕疵疊圖紋比對辨識系統」，該系統利用CCD影像擷取和AI智慧演算模型，使布料製造業者能夠將所生產的布料與客戶提供的數位圖檔進行比對，精準檢測疊圖紋織物中的缺陷，如撕裂、破洞、色差和圖案不一致等問題。此系統經過調校和學習，可提升比對辨識率達99%至100%，以及可幫助業者建立完整的疊圖紋布料資料庫，提高檢測的準確性，降低產品的瑕疵率，從而改善產品品質。該技術亦可應用於鞋子面料，成為最智慧的鞋型布比對檢驗系統。

五、縫製瑕疵~AI智慧抓得住

為了提高台灣紡織業者的縫製品質和精確度，紡拓會引入人工智慧用於車縫製程，並首創「數位化縫製針步圖像特徵技術」。這項技術經由瑕疵定義，可快速檢測車縫中的瑕疵，如浮線、跳針、起縐等問題，並以數位圖像呈現。同時，也能分析出瑕疵的原因，再透過回饋系統進行即時修正。這項技術實現縫製製程的智慧化，提高品質，降低廢品率，同時改善生產效率，有助於提升國內紡織品的競爭力。該技術可應用於成衣、鞋類、袋包、家飾、紡織護具、醫療用品等終端紡織品，成為業界的新亮點。