《通網股》堵「詐」瞄準國際電話 遠傳、台灣大導入新服務

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【時報記者王逸芯台北報導】詐騙電話猖獗，多透過國際電話規避查緝，故電信業者成為一道重要防線，台灣大(3045)、遠傳(4904)宣布，即日起導入「行動國際來話語音警示服務」，盼可以藉由科技為消費者降低被詐騙風險。

配合國家通訊傳播委員會(NCC)政策，電信業者台灣大、遠傳即日起導入「行動國際來話語音警示服務」，用戶免付費也無須另外提出申請，即可在接通來話前4碼顯示為「+886 9」的國際電話前，先聽到7秒國/台語警示語音：「請注意，這是國際電話，小心詐騙」、「請注意，這通是國際電話，毋通乎人騙去」，聽完後，用戶可以選擇是否接聽電話。

其實對於詐騙防堵，電信業今年以來已經有多項實質應對，盼可以為消費者降低被詐騙風險。遠傳在今年8月推出短碼簡訊，專屬短碼簡訊能提高民眾辨識度、號碼無法被模仿，第一階段運用於發送遠傳用戶的優惠通知、客戶維繫、新服務推廣等內容；未來所有遠傳官方發送的簡訊號碼，均將分階段導入888開頭的6碼短碼簡訊服務，用戶可以安心點擊簡訊內的網址連結、進行線上服務。

台灣大則是今年5月推出電信業第一個隱蔽手機號碼的「安心Call」(Number Masking Service) 服務，藉由代理號碼，讓發話方與受話方的真實電話號碼免於外洩。台灣大響應政府打詐，透過「反詐戰警」協助企業用戶偵測偽冒網站、APP，避免民眾受騙，並維護企業商譽，同時，「安心Call」也從源頭阻斷詐騙，保護消費者個資，建構電信業最完整的反詐生態圈。