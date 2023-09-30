恒大商業帝國恐轟然倒塌 分析：沒賭對習近平

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【中央社台北30日電】中國恒大集團日前證實董事會主席許家印已因涉嫌違法遭官方採取強制措施。專家鄧聿文分析，這意味恒大商業帝國可能轟然倒塌，原因之一是許家印錯估習近平的政治性格，「沒賭對習近平」。

恒大證實許家印被採取強制措施消息前，恒大旗下公司多名前、現任高層主管已陸續被警方帶走調查，鄧聿文表示，官方動用警力來對付恒大和許家印的高管團隊，「一方面說明摸清了他們的違法犯罪事實，另一方面也說明官方已經做好了接盤恒大倒閉的準備」。

這位曾任職中共黨刊、目前居於美國的中國問題專家在德國之聲（DW）中文網發表文章說，中國幾家巨無霸房企現在日子都不好過，就像碧桂園也深陷危機，但恒大率先倒下與企業最高決策人有莫大直接關係，也就是許家印要為恒大今天的結局負有主要責任。

1996年創辦的恒大危局始於2020年。當年8月，中國央行根據負債率為房地產企業劃定3條不可突破的紅線，越線即進入監管黑名單，在融資上將受限制。恒大在3道紅線中違反了兩條，另一條勉強合格，當時負債總額高達人民幣1.97兆元（約合新台幣8.5兆元），如今已突破2兆元。

鄧聿文說，中國的房企都是負債經營，「但少有老闆敢像許（家印）這樣把槓桿玩到極致」。許家印賭中國的房地產能一直繁榮下去，因此不斷加槓桿向銀行和其他債權人借錢；另外也是賭「大到不能倒」，認為企業只要足夠大，即使負債累累，中國政府也不能讓它倒下。

鄧律文表示，從中國房地產業的發展來看，許家印對房價的看法是對的，在幾個時間點上都賭對了，但他輕看了習近平行政干預房市、將自身意志凌駕於市場規律的決心，以為中國政府過一段時間就會放鬆對房地產行業的嚴厲管控。

不過，提出「房子是用來住的，不是用來炒的」、決意壓制過高和畸形房價的習近平視房價為政治問題，而非單純的市場問題，因為民眾買不起房會影響民生和社會穩定，而房地產公司負債經營也會滋生金融風險，因此要用政治辦法來處理房價問題，不讓房價上漲過高。

鄧聿文認為，許家印「要麼完全沒有看清這點，要麼他認為市場邏輯能夠打敗中國政府的政治邏輯」，在官方對房地產行業打壓最嚴重之際犯了大錯，在別的房企縮減規模、降低負債率、甚至退出房地產行業的情況下，恒大卻逆勢擴張，大量拿地屯地，並以此向銀行和非銀金融機構或債權人抵押貸款融資。

鄧聿文指出，「習（近平）這個人，做什麼事都有著不達目的不罷休的蠻勁」，並不理會包括房企在內既得利益集團的眾多抱怨，堅持調控房價不鬆懈，因此，「除了用政治嗅覺遲鈍來解釋許（家印）的決策模式和行為，似乎難以找到其他合理的解釋」。

這篇評論分析，有鑑於房地產業對其他行業的關聯性以及在中國經濟所占的實際比重，對於一家負債高達2兆的巨無霸房企，放在過去，政府確實不能讓它倒下去，以前官方也曾有拯救瀕臨破產企業的例子，「但習近平的行事跟他的前任很不一樣，別人不敢做的他敢。一個連阿里巴巴都敢動粗的人，還怕被恒大嚇唬住？」

鄧聿文說，「恒大雖大，可也不能永遠大，該倒還得倒。在這方面，許家印可能也判斷失誤」。

恒大日前發布公告證實許家印因為涉嫌違法犯罪已被警方採取強制措施。鄧聿文預測，「這意味著他不但有牢獄之禍，很可能他的商業帝國也轟然倒塌」。

鄧聿文說，許家印什麼都賭對了，唯獨沒賭對習近平，而恒大的將要倒下，也將破中國政府對企業「大到不能倒」的戒條，某種意義上可視為習近平不怕受資本的「脅迫」。