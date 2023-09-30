登山海、伴人文 與日本百萬網紅苗栗農村探險趣！

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苗栗縣內共有11大休閒農業區及106個農村再生社區，縣府除持續發展國內旅遊市場外，亦積極開發國際觀光旅客客源，今年特別鎖定與台灣農村旅遊型態不同的東北亞日本客群，並邀請擁有百萬粉絲的網路影音部落客三原JAPAN前來苗栗縣拍攝宣傳影片。

影片中，三原JAPAN及助理小奈在乾淨清澈的步道上欣賞美麗的風景，走進寧靜純樸的老街品嚐在地客家仙草美食，搭乘低碳電動遊園車前往參與採蔬果體驗，並在日治宿舍群長廊下體驗在地傳統藺草工藝。黃昏時刻搭乘鐵道自行車暢遊山林之間欣賞日落夕陽，結束後在森林裡環境優雅的渡假園區裡，體驗五彩繽紛的藍染手作文化，再以天然染料入菜研發的創意料理作為完美的收尾行程。

苗栗縣政府農業處表示，除了百萬網紅的旅遊體驗宣傳影片外，今年苗栗縣政府也主推山線、海線和人文線三大主題遊程，邀請接待國際旅客來臺的入境旅行業者及具公眾影響力的媒體先進，藉由三梯次的踩線團實際走訪農村社區，遊程體驗完後給予在地業者實質回饋，能夠更加貼近遊客對於苗栗農村的旅遊需求，以持續提供優質的旅遊體驗並提升國際競爭力，進而增加國際旅客到訪苗栗的旅遊意願，提高當地業者的來客客源，促進和延續當地農村旅遊的發展，將這片珍貴的寶島土地分享及介紹給更多國際旅客。

「日本百萬網紅一日苗栗農村旅遊全記錄！」宣傳影片觀看連結：https://youtu.be/mBnbLu1MVo8，更多苗栗農遊相關資訊請持續追蹤「苗栗休閒農業趴趴走」臉書粉專(https://www.facebook.com/mlagritourism)。