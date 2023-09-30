金門「獺金杯」滿周歲 明起加碼借用購買指定飲品省更多

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金門縣政府為宣導民眾建立「循環使用」的消費習慣，去年開始與地區商家合作推出的「獺金杯」循環杯服務系統已滿周年，截至目前已成功借出逾2萬3千杯，也等同減量如此多的一次性飲料杯之使用。為持續鼓勵民眾使用，明(1)日起前往合作店家借用「獺金杯」再購買指定飲品，最多將可省下15元。

金門縣環保局表示，為歡慶「獺金杯」循環杯服務系統滿周年，自10月1日起至10月31日止，前往合作店家借用「獺金杯」再購買指定飲品，除享有自備飲料杯折價5元外，該局再加碼優惠5元，成功歸還杯子，再送500點綠點(相當於台幣5元)，店家資訊可至環保局網站(https://kepb.kinmen.gov.tw/)查詢。本次活動僅適用在「獺金杯」合作店家，且限定借用後必須在當店消費才享有加碼優惠，每間限量300杯，各店家全品項飲品皆享有優惠，7-ELEVEN限定CITYCAFE系列商品。

環保局說明，本次配合店家計有全家便利商店(金門大學店、金城店、金山店、金華店、城隍店、金湖店、瓊義店、瓊林店、金發店、成功店、金寧店、沙美店、金門料羅店、金門小金門店)、7-ELEVEN(金航門市、金門城門市、金生門市、金石門市、金亮門市、金誼門市、鈦湖門市、太武山門市、金囍門市、新再發門市、金寧門市、下埔下門市、金門大門市、新沙美門市及烈嶼門市)、昇恆昌好饗咖啡、85℃-山外店、中山紀念林的荳咖啡室、金門慈堤三角堡咖啡屋、翟山坑道的翟山福麗舍咖啡、隨憶商行、小島商號、永貞新村-金門金城店等37處。另為鼓勵遊客使用獺金杯，凡是入住IN99精品旅館並借用獺金杯，可洽旅館櫃台領取環保袋一枚，數量有限，送完為止。

環保局指出，「獺金杯」服務系統營運已滿一年，杯子衛生安全檢驗也全部合格，截至今年8月底，已成功借出23607杯，相當於減少了23607個一次用飲料杯。

環保局也呼籲民眾，出門養成自備環保杯的習慣，如果忘記攜帶，就去借用「獺金杯」，全金門共有40個借還處，歡迎揪好友一起體驗獺金杯，從生活中落實垃圾減量，共同邁向淨零排放綠生活。