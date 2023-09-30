知本溫泉季10／7登場 超強卡司陣容曝光

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台東知本溫泉季10月7日登場，活動包含暖市集、音樂表演及四大打卡燈區，首波雙十連假分別邀請戴愛玲、楊培安、理想混蛋及創作才女王若琳到場演出。加上台東光祭， 民眾可享受泡湯、市集、音樂、賞燈，消費滿500就有機會參加抽獎，體驗台東獨特的溫泉魅力。

台東縣政府表示，2023台東知本溫泉季將從10月7日起一路延續到2024年1月1日，讓擁有百年歷史的知本溫泉區，在特色燈飾打造的濃濃溫泉季夜晚氛圍下更顯璀璨耀眼。走進忠義堂園區金黃色燈海立刻映入眼簾，四大打卡級燈飾造景區分別為「溫泉熊入口意象」、「幸福光廊」、「流星光梯」及卡哇依十足「幸福double兔」，讓人宛如置身夜空中的閃耀星海，園區內還有浪漫的日式燈籠廊道，吸引遊客駐足拍照，想刷爆IG美照，千萬別錯過台東知本。

交通及觀光發展處指出，為響應知本溫泉季，知本在地業者紛紛推出超殺優惠回饋，如知本老爺酒店、知本金聯世紀酒店、東台溫泉飯店、東遊季溫泉度村、富野大飯店／富野溫泉休閒會館及知本溫泉觀光發展促進協會等推出「溫泉市集消費券」，活動期間至指定飯店消費，有機會獲得合作飯店提供消費券，於活動現場攤位扺用。活動詳情請洽「台東知本溫泉季」臉書粉絲專頁。