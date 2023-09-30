千年中華傳統文化歷久彌新 東方書畫藝術大放異彩

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第七屆嘎檔文化節海峽兩岸藝術名家邀請展，將於2023年10月7日至10月15日在台北市張榮發基金會盛大舉行。秉承著傳承與發揚中華傳統文化的使命與精神，社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會誠摯邀您參加2023海峽兩岸藝術名家邀請展。這是一場匯聚了千年傳承與現代創新的盛宴，也是一次親身感受中華文化深厚底蘊的良機。讓我們一同踏上這趟尋根之旅，領略中華傳統書法繪畫的獨特魅力，感受古老文化藝術的傳承與創新！

本屆海峽兩岸藝術名家邀請展的亮點層出不窮，近百餘幅名師大家的傳世之作將在現場展出，其中包括台灣有張炳煌 (此次大展主任委員) 、杜忠誥、陳維德、曾安田、沈榮槐、李奇茂、歐豪年、李可梅、黃光男、羅芳; 大陸有尹石、孔維克、周志高、張惠臣、唐雲來、黃信陽、紀寧、王清君、李玉泉、曾維林、陳海強等大師近年來的當代表作。除了這些強大的陣容之外，還特別邀請了國內外著名書畫家淡江大學中國文學學系張炳煌教授、師範大學藝術學博士李憶含教授，黃登貴大師以及淡江大學文錙藝術駐校藝術家沈禎教授，每日在展期間蒞臨現場指導並舉辦座談。展覽期間將舉辦一系列學術講座和座談會，邀請專家學者分享他們的創作理念，探討中華傳統書法繪畫的歷史與發展。除了讓觀眾領略到千年來書法繪畫的魅力之外，還有幸親眼目睹大師們即興創作的風采。在聚焦傳統的同時，還將展示他們如何在傳統基礎上進行創新，以適應現代社會的需求。為了增加觀眾參與感，展覽更設置書法繪畫互動體驗區，讓觀眾親身感受藝術的魅力。

另外，展覽除了傑出的書法繪畫以外，還包含了立體雕塑作品，本屆作品展出特別邀請台灣毫芒雕刻大師陳逢顯老師寫墨寶，搭配陶瓷雕塑展出。這次展覽以倉央嘉措詩集系列、清心自在心經系列、台灣意像主題系列、藝術生活系列四大主題呈現陶情詩意。

嘎檔文化節籌委會主席依尊慧吉祥大活佛，從最初發起振興中華傳統文化的理念以來，長期不遺餘力的通過各種平台，尤其是通過中華傳統書畫領域的兩岸交流，來促成社會的和諧，各國的和睦，世界的和平。本屆藝術展是一次文化盛宴，是對中華傳統文化的致敬，也是一次古與今對話的機會。期待各界民眾的蒞臨，一同見證這些古老與現代的相遇，一同感受中華文化的獨特魅力，共築文化的繁榮，共鑄中華藝術的輝煌未來！共同邁向新世紀、嶄新的新世界！

該活動由社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會主辦，聯辦單位則有中華民國書學會、中華民國畫學會、中國美術協會、國際書法聯盟、台灣文聯台灣書法家協會、台灣非營利组織聯合總會、中華民國東亞藝術研究會、中華將軍文化交流協會、台灣茶書畫藝術協會、中華國際女書畫家協會、海峽兩岸經貿文化聯合會、中華鬯廬書法協會、中華大漢書藝協會、台北市南菁書法學會、台北市彩陽畫會、盧逸儒立體雕塑策展人團隊/蔡惠瑜立體策展團隊、春暉慈孝文創書畫研究學會、中華霧峰林家宮保第國藝術中心、動動教育學會。聯絡處：0902-391300、0903-044664（秘書處）。