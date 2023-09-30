前往主要內容
工商時報LOGO

千年中華傳統文化歷久彌新 東方書畫藝術大放異彩

  • 工商時報 許俊揚
中華國際嘎檔巴佛教總會長慧吉祥大活佛在尼泊爾最大寺院主持大聖會。圖／社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會提供
中華國際嘎檔巴佛教總會長慧吉祥大活佛在尼泊爾最大寺院主持大聖會。圖／社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會提供

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

第七屆嘎檔文化節海峽兩岸藝術名家邀請展，將於2023年10月7日至10月15日在台北市張榮發基金會盛大舉行。秉承著傳承與發揚中華傳統文化的使命與精神，社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會誠摯邀您參加2023海峽兩岸藝術名家邀請展。這是一場匯聚了千年傳承與現代創新的盛宴，也是一次親身感受中華文化深厚底蘊的良機。讓我們一同踏上這趟尋根之旅，領略中華傳統書法繪畫的獨特魅力，感受古老文化藝術的傳承與創新！

第六屆嘎檔文化節500位出席各界嘉賓，108位剪彩貴賓。圖／社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會提供
第六屆嘎檔文化節500位出席各界嘉賓，108位剪彩貴賓。圖／社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會提供

本屆海峽兩岸藝術名家邀請展的亮點層出不窮，近百餘幅名師大家的傳世之作將在現場展出，其中包括台灣有張炳煌 (此次大展主任委員) 、杜忠誥、陳維德、曾安田、沈榮槐、李奇茂、歐豪年、李可梅、黃光男、羅芳; 大陸有尹石、孔維克、周志高、張惠臣、唐雲來、黃信陽、紀寧、王清君、李玉泉、曾維林、陳海強等大師近年來的當代表作。除了這些強大的陣容之外，還特別邀請了國內外著名書畫家淡江大學中國文學學系張炳煌教授、師範大學藝術學博士李憶含教授，黃登貴大師以及淡江大學文錙藝術駐校藝術家沈禎教授，每日在展期間蒞臨現場指導並舉辦座談。展覽期間將舉辦一系列學術講座和座談會，邀請專家學者分享他們的創作理念，探討中華傳統書法繪畫的歷史與發展。除了讓觀眾領略到千年來書法繪畫的魅力之外，還有幸親眼目睹大師們即興創作的風采。在聚焦傳統的同時，還將展示他們如何在傳統基礎上進行創新，以適應現代社會的需求。為了增加觀眾參與感，展覽更設置書法繪畫互動體驗區，讓觀眾親身感受藝術的魅力。

第六屆嘎檔文化節開幕盛況。圖／社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會提供
第六屆嘎檔文化節開幕盛況。圖／社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會提供

另外，展覽除了傑出的書法繪畫以外，還包含了立體雕塑作品，本屆作品展出特別邀請台灣毫芒雕刻大師陳逢顯老師寫墨寶，搭配陶瓷雕塑展出。這次展覽以倉央嘉措詩集系列、清心自在心經系列、台灣意像主題系列、藝術生活系列四大主題呈現陶情詩意。

嘎檔文化節籌委會主席依尊慧吉祥大活佛，從最初發起振興中華傳統文化的理念以來，長期不遺餘力的通過各種平台，尤其是通過中華傳統書畫領域的兩岸交流，來促成社會的和諧，各國的和睦，世界的和平。本屆藝術展是一次文化盛宴，是對中華傳統文化的致敬，也是一次古與今對話的機會。期待各界民眾的蒞臨，一同見證這些古老與現代的相遇，一同感受中華文化的獨特魅力，共築文化的繁榮，共鑄中華藝術的輝煌未來！共同邁向新世紀、嶄新的新世界！

該活動由社團法人中華國際嘎檔巴佛教總會主辦，聯辦單位則有中華民國書學會、中華民國畫學會、中國美術協會、國際書法聯盟、台灣文聯台灣書法家協會、台灣非營利组織聯合總會、中華民國東亞藝術研究會、中華將軍文化交流協會、台灣茶書畫藝術協會、中華國際女書畫家協會、海峽兩岸經貿文化聯合會、中華鬯廬書法協會、中華大漢書藝協會、台北市南菁書法學會、台北市彩陽畫會、盧逸儒立體雕塑策展人團隊/蔡惠瑜立體策展團隊、春暉慈孝文創書畫研究學會、中華霧峰林家宮保第國藝術中心、動動教育學會。聯絡處：0902-391300、0903-044664（秘書處）。

相關新聞

您可能感興趣的話題

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 台股10月重開局 專家點將18檔「翻身股」

  2. 00929等7檔太吸金 ETF都賣誰？謝金河洩這群人大爆買

  3. 充電樁族群概念股漲多拉回 專家曝買點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。