花蓮國際石雕藝術季登場 睽違2年外國藝術家再進駐

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花蓮縣文化局今天起舉辦為期1個月「花蓮國際石雕藝術季」，今年主題為「石宇宙STONEVERSE」，展示石材從原石到產品化，再到石雕季呈現創作的多元樣貌。因疫情，前兩年無法邀請外國藝術家，這次邀請5國10名石雕藝術家駐地創作，園區外還有逾20攤藝術市集，中秋假期及國慶連假可以前往享受國際級工藝饗宴。

花蓮縣府自1995年起，每2年辦理1次國際石雕藝術季，後來改成3年1次，今年是第13屆，今天開幕式，即日起1個月在花蓮縣文化局園區舉行。

縣長徐榛蔚表示，花蓮國際石雕藝術季歷經28年，為臺灣累積170件戶外大型石雕佳作，國際石雕藝術季扮演的角色，正是作為花蓮與世界的聯結平台，為各國優秀石雕藝術家打造出優質創作空間；立委傅崐萁也說，讓花蓮成為國際藝術文化的重要地標。

今年石雕季特展名稱為「心形之爆」，以「石本」、「石心」及「石形」的概念貫穿整體，呼應石宇宙不侷限單一類別創作媒材，扣合「石」的主軸，延伸出各種媒介和想像。文化局長吳勁毅指出，因疫情，上一屆2020年戶外創作營，只能邀請台灣藝術家參加，今年「戶外創作營」，則有法國、義大利、德國、保加利亞與伊朗等5國，共10位國際雕塑家進行為期1個月的駐地創作。

除了精彩特展與戶外創作營外，在石雕季期間每周六、日於文化局你來廣場、詩路有藝術市集，以及石破天驚工作坊，每周有不同主題提供多元的美食、文創及手作體驗。

這屆活動也首次運用戶外創作營國際藝術家的雕塑作品，共鑄造10款限量2023枚NFT數位石塊，活動期間民眾可於戶外創作營服務台及石雕博物館服務台掃描QR Code免費領取收藏。臉書粉絲專頁「花蓮國際石雕藝術季」關注各項活動詳情。