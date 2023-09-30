高市辦培力研習課程 力推性別友善旅宿

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高市府觀光局日前開辦2場性別友善旅宿訓練課程，共43家業者參與。高市府觀光局長高閔琳表示，性別友善不僅是人權議題，同時也是聯合國Sdgs永續目標，此次特邀高雄市學界專家、性別及人權團體等5位講師，從不同面向切入，期盼帶領旅宿業者與從業人員認識多元性別、提升性平意識、落實性平三法，努力營造性別友善的觀光環境。

高閔琳指出，觀光局於10月起將在專家學者的諮詢協助下，與台灣同志諮詢熱線協會、高雄市民宿發展協會等性平團體共同實地走訪、輔導旅宿業者，以使用者角度切入，選出20家性別友善旅宿，為多元性別族群提供更舒適的細緻服務。

高閔琳說，高雄市是全國第一個推動「伴侶註記」的城市，不但具有全國最大彩虹地景，觀光局更率先全國推動性別友善旅宿，於「高雄旅遊網」設置性別友善旅宿專區，標示彩虹遊程與友善旅宿和店家。依據2019年5月24日通過的「748施行法」，台灣成為亞洲第一個同婚合法的國家，因此更要積極向海內外推介行銷高雄性別友善旅宿。

高閔琳表示，目前觀光局更進一步推動「性別友善旅宿標章」，不僅要積極輔導培力旅宿業者積極營造友善環境、搶攻粉紅經濟，以友善熱情的態度接待每一位造訪高雄的旅客。除輔導旅宿業參與星級評鑑提昇服務品質，更以「永續旅遊環保旅宿」、營造「性別友善旅宿」和「穆斯林友善旅宿」作為三大推動目標，期許與觀光業界共同打拚，維持高雄觀光滿意度六都第一、接軌國際。

觀光局說明，這次推動性別友善旅宿標章，從內容規畫到教育訓練，積極諮詢專家學者與性平團體並積極合作，盼真實貼近LGBTQ＋多元性別使用者需求，並努力營造友善的觀光環境。