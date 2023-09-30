桃園欣榮焚化爐整改8.5個月 民憂垃圾場暫置量增加

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桃園市欣榮焚化爐使用近22年，設備需大幅修繕，今年10月起將執行整改作業至明年6月中，由於整改期程較長，楊梅民眾擔憂現作為暫置區的員本垃圾掩埋場，本就有異味環境問題，恐要負擔更多垃圾量。對此，環保局表示，整改期由生質能中心及垃圾區域處理合作互惠分擔處理量能，輔以暫置掩埋場，並請清潔隊加強消毒除臭。

環保局說明，欣榮焚化廠每日處理許可量為1350噸，考量該廠已操作近22年，設備需大幅修繕，預計於今年10月至明年6月進行整改工作，其中今年10月1日至明年1月15日為1號爐工期，明年3月1日至4月15日為2號爐工期，4月15日至6月15日為雙爐共停，費用預估14億元，由欣榮公司自行負擔。

整改消息傳出後引起民眾關注，位於楊梅的員本垃圾掩埋場周邊居民擔心，已有臭味、蒼蠅等環境問題，焚化爐整改期間，恐堆置更多垃圾到此。員本里長陳奕霖表示，周邊住戶約200多戶，里民擔心垃圾山都未處理完，又遇到焚化爐整改，可能垃圾暫置量會增加，希望希望其他地區的垃圾別再堆來這邊。

陳奕霖說，垃圾掩埋場引發周邊環境問題困擾居民20多年，近3年發現蒼蠅量增加，「連人走在路上都會撞到蒼蠅」，且轉運翻出垃圾時的臭味只要飄進屋內，就難以散去，有里民想搬家也怕房屋賣出價格不足以在其他地區買房，環境再消毒也是治標不治本，盼增加運至生質能中心的垃圾量。

市議員周玉琴表示，目前員本垃圾掩埋場有回饋周邊居民措施，如今欣榮焚化爐要整改，過去長期形成的垃圾山還是在，希望運進來多少，轉運出去就多少，盼爭取市府提出更多回饋機制。

環保局說明，欣榮焚化廠這次整改項目包括10大系統，主要標的包括焚化爐床及空汙防制系統全面更新，整改完成後預期處理量能可恢復至新廠設計值，空汙排放濃度也可大幅下降。整改期間的垃圾主要由生質能中心及垃圾區域處理合作縣市互惠分擔處理量能，輔以暫置掩埋場方式，並請當地清潔隊加強消毒與除臭，避免影響環境衛生。

據統計，員本垃圾掩埋場主要暫置平鎮與楊梅區的垃圾量，目前每周載入870噸，轉運量比載入量高，會分擔至榮鼎生質能中心或合作縣市，每周固定轉運出1200噸，盼盡量降低垃圾高度。環保局有針對員本垃圾掩埋場周邊住戶提出回饋措施，由里長提報計畫，例如補助健保費等，地方盼整改期間增加相關回饋，環保局正研議中。