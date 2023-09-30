颱風小犬10／4到10／6靠近台灣 最快3日發海警

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【中央社記者余曉涵台北30日電】中央氣象署表示，颱風小犬未來行徑方向為北北西轉西北，10月3日後將往西前進，屆時偏北的角度決定影響台灣的程度，預估10月4日到6日最靠近台灣，最快3日發布海警。

根據中央氣象署觀測，輕度颱風小犬今天下午2時的中心位置在北緯15.7度，東經131.1度，以每小時11公里速度，向西北西進行。

氣象署預報員趙竑告訴中央社記者，小犬距離台灣約1300公里，未來行徑方向是北北西轉西北前進，預計10月3日後冷空氣減弱，小犬會轉為向西前進，因此屆時小犬北轉角度將是關鍵，決定影響台灣的程度。

趙竑指出，由於目前環境適合小犬發展，因此小犬有機會在10月2日或3日增強為中度颱風，靠近台灣時預計也會是中度颱風的強度，不排除會發布海上及陸上颱風警報，預計最快3日就會發布海上颱風警報。

未來一週天氣方面，趙竑表示，明天起受到東北季風增強影響，迎風面的桃園以北、東半部地區要留意局部短暫陣雨，尤其東北部會有較大雨勢，其他地區則是多雲到晴，留意午後雷陣雨。

趙竑表示，2日及3日受到東北季風影響，水氣減少，2日桃園以北跟東半部要留意降雨，但雨勢整體的量值跟強度都不會太多，3日水氣更少，只剩東半部有零星偏雨，午後南部跟中部要留意雷陣雨。

趙竑表示，4日到6日的降雨狀況就要視小犬的路徑而定，這段時間也是小犬離台灣最接近影響較大的時候。

另外，趙竑提醒，隨著小犬接近台灣，東半部沿海要留意長浪，範圍也會逐漸擴大，提醒海上作業船隻要做好防颱準備。