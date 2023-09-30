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亞果安平遊艇城月光市集聚人潮 遊艇商店街明年初招商

亞果遊艇30日在台南安平遊艇城，舉辦全台唯一的遊艇碼頭市集。圖／顏瑞田
亞果遊艇30日在台南安平遊艇城，舉辦全台唯一的遊艇碼頭市集。圖／顏瑞田

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全台唯一的遊艇碼頭市集30日的市集主題「月光海洋市集」，街頭藝人表演吸引親子同樂。圖／顏瑞田
全台唯一的遊艇碼頭市集30日的市集主題「月光海洋市集」，街頭藝人表演吸引親子同樂。圖／顏瑞田

全台唯一的遊艇碼頭市集中秋連假的30日，在亞果台南安平遊艇城登場，成為台南連假的人潮聚集賞月景點之一，由於安平遊艇城第二期的新會所明年第一季將啟用，因此，第一期完工並使用中的舊遊艇會所、商店街，將對外招商，引進特色商店，成為安平遊艇城的進駐店家。

亞果遊艇（7566）總經理唐玉書30日表示，遊艇碼頭市集是亞果台南安平遊艇城的定期活動，每個月的最後一個週六舉辦，每月主題都不同，30日配合中秋節連續假期，規劃「月光海洋市集」，讓亞果遊艇大街成為了最美的打卡地點。

她說，30日的「月光海洋市集」除了10個特色飲品、小吃攤位，由「藝鑫文創」演藝團隊，帶來一系列的互動型表演動物馬戲表演、動物非洲鼓互動、親子彩繪人、夜光斑馬秀、鏡面夜光舞蹈秀、炫光舞蹈秀等表演節目，也特別力邀網路爆紅團體「漫漫乃福利社-貓繭」演出。

唐玉書指出，作為台灣海洋休憩產業領導品牌的亞果遊艇，積極推動全民共享藍海生活，優先打造亞果安平遊艇碼頭大街，成為寵物友善場域成為全台第一座寵物友善碼頭，常設設施包含寵物拍照打卡熱點、碼頭大街各家餐廳，都免費提供寵物水碗、供水等，讓民眾能無後顧之憂，帶著家裡的毛小孩一同來到遊艇碼頭，共同體驗海洋生活的美好。

她表示，亞果台南安平遊艇城第二期的會員會所、度假中心、以及遊艇Villa，預定明年2月啟用、以及明年3月底完工交屋，因此，第一期開發工程、位於遊艇大街上的舊會所，將營業在今年底，空出的空間，將與遊艇大街上的商店空間，一併對外招商，引進特色商店。

唐玉書表示，亞果台南安平遊艇城開發已經邁入第三期，亞果遊艇集團（Argo Yacht Group）與新加坡悅榕集團（Banyan Tree Hotels ＆ Resorts），攜手打造台灣首座國際遊艇港酒店、安平港悅椿度假酒店，已於8月15日動土，第四期規劃的公寓式酒店、商辦，目前正在規劃中。

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