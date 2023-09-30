網傳「千萬別打BXX.1.5新疫苗」 疾管署駁斥：連名稱都寫錯

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近期網路上流傳一則訊息，內容指稱「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗BXX.1.5」，疾管署今天緊急澄清，此為不實訊息，目前國內提供的新冠疫苗是XBB.1.5，不是網傳的BXX.1.5，本月26日優先開放65歲以上長者施打，請民眾踴躍接種。

疾管署副署長曾淑慧表示，近期網路輿情發現這則不實訊息，內容提及「千萬別打美國研發新型的新冠疫苗」「美國人自己都沒有人打，台灣居然領先全球」等，不知道是否故意寫錯，將XBB.1.5寫成BXX.1.5。

針對該則訊息指稱「台灣領先全球開打」，曾淑慧指出，目前美國和日本皆已開始施打莫德納XBB.1.5疫苗，我國則在9月26日優先開放65歲以上長者接種，首日就有8000多人施打。

疾管署說明，美國食品藥物管理局（FDA）已於今年9月11日核准莫德納XBB.1.5疫苗適用滿6個月以上民眾接種，美國疾病管制局（CDC）並於9月12日納入接種建議；日本自9月20日起提供滿6歲以上民眾接種莫德納XBB.1.5疫苗。臨床試驗報告顯示，XBB.1.5疫苗對於目前正流行的變異株（XBB.1.5、XBB.1.16、XBB.2.3.2及EG.5.1等）皆具免疫保護力。

國內XBB.1.5疫苗分三階段開打，9月26日優先開放65歲以上民眾接種，10月2日起再開放醫護人員接種，並暫定自10月9日起開放全民接種，疾管署呼籲，符合資格對象依開打時程前往接種，提升個人保護力。