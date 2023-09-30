陽明山、貓空Youbike要設站？議員質疑北市大數據騙人

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台北市長蔣萬安上週前往韓國首爾，參與世界城市高峰會，並於市長論壇中分享台北市的大數據使用經驗，其中更引用優化Youbike部署與租賃體驗為例。不過民進黨台北市議員林延鳳發現，蔣萬安所引述的Youbike大數據報告，簡報中圖資所述有Youbike高度設站需求的地區，竟有一大片是位處在「陽明山」和「貓空、南港山區」等設站顯有困難，也根本無相關需求的山坡地，質疑是「騙人」。

林延鳳指出，對照蔣市府發布的口稿，「依照目前數據顯示的租賃熱區，並對未來需求進行預測」但不論是租賃熱區，或者是圖資所示的高度需求區，都不可能是在「陽明山、貓空、南港山區」且連擎天崗、大屯火山群、七星山等根本沒有馬路的地方都被劃入，還指統計時段是今年3月11日12時35分至13時45分。「市長好大喜功，賣弄政績，論壇中用了不確實的資料，騙外國人也騙台灣人，同時也是在常面臨無車可借的台北市民生活痛點上灑鹽，在韓國秀錯誤圖資。」

對此交通局則表示，大數據優化報告原規劃即9月底定稿，市長參加2023世界城市高峰會市長論壇會議時已為報告最後定稿階段，資訊局針對YouBike全市站點大數據分析，為全國第一次結合信令資料大規模分析，及預測北市YouBike營運現況及未來需求，以數據為提高城市交通治理效率，故將成果於首爾世界城市論壇分享，有助於城市交流。

交通局強調，未來設站地點為大數據研究重點之一，將北市切分為以小網格方式，結合信令資料、區域特性資料、是否已有YouBike站等特性計算設站需求，所以全市區域都納入評估(包括陽明山、貓空及南港地區)，後經交通局與資訊局雙方討論，考量山區非現階段設站目標，爰於後續報告已先移除。

交通局指出，YouBike隨著站點越密，使用需求有逐漸提高趨勢(112年較111年增加約30％)，既有車輛已無法滿足民眾使用，因此已於今年5月先增加1780車，投車後全市站點見車率(有車在站比率)平均提升7％，另針對大數據分析缺車較嚴重50站優先配置車輛，見車率增加16％(有車在站比率)，已略見改善，透過大數據中心協助診斷閒置車輛及柱位數，各站可釋出的車輛、車柱，可再作為調配的參考。

交通局說，大數據的報告也點出在1.0退場後，車輛數減少造成每車使用頻率增加，增車增柱是未來改善的方向，已於113年編列5億年續預算，將持續依據大數據提供建議，逐步擴充服務規模，改善無車可借問題，目標115年底達2.6萬車、2000站規模，搭配大數據中心診斷的建議，配置適量的車柱。